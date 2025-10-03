Președintele CJ Iași îl contrazice pe ministrul Sănătății: La ATI în spitalul Sfânta Maria ”sunt grupuri sanitare, evident, cu chiuvetă” / ”Acolo se salvează vieți” VIDEO

Președintele Consiliului Județean (CJ) Iași, Costel Alexe, l-a contrazis vineri, 3 octombrie, pe ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete. Ministrul a prezentat joi o listă lungă de nereguli descoperite la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași, unde 9 copii au contractat o infecție nosocomială, iar 7 dintre ei au murit. Șeful CJ Iași insistă că fiecare salon și cabinet de la ATI are grup sanitar cu chiuvetă, după ce Rogobete a anunțat că nu există chiuvete, deci nici posibilitatea de spălare sau dezinfectare a mâinilor.

Șeful CJ Iași, care are în subordine spitalul de copii „Sfânta Maria” din Iași, a contrazis, într-o conferință de presă, afirmațiile ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete, care a anunțat lipsa chiuvetelor și a spus că la ATI „se intră ca la gară”.

„În spațiul public s-a rostogolit informația că în secția ATI sau că în Spitalul „Sfânta Maria” nu ar fi grupuri sanitare sau nu ar fi chiuvete. Acesta este planul etajului 3, unde practic funcționează secția ATI. În toate saloanele sunt grupuri sanitare, evident, cu chiuvetă. La fel, sunt cabinete medicale care, de asemenea, au chiuvetă prevăzută. (...) Se vede foarte clar că acolo sunt grupuri sanitare cu chiuvetă, evident, avizate de DSP, și la faza Dali, și ulterior, la faza de autorizație de funcționare”, a declarat, într-o conferință de presă, președintele CJ Iași.

Totodată, Alexe a reamintit că Spitalul pentru copii este cea mai mare unitate de profil din Moldova, unde, anual, aproximativ 100.000 de copii cu vârste de până la 18 ani sunt internați sau beneficiază de servicii medicale, 40.000 dintre ei trecând prin UPU.

„Asta înseamnă că acolo se salvează vieți. Practic, vin copiii bolnavi și pleacă acasă sănătoși. E regretabil că am pierdut viețile unor copii care, dacă aveau o șansă, mai mare sau mai mică, aveau o șansă la viață. În mod normal trebuiau să iasă cât de cât posibil sănătoși de acolo. Vreau să spun cât se poate de răspicat că Consiliul Județean Iași nu tolerează nerespectarea procedurilor medicale, nu tolerează sub nicio formă principiul 'lasă că merge și așa'. Dacă e mai multă rigoare, vom angaja oameni ca aceste protocoale să fie respectate. Dacă avem nevoie de oameni responsabili, fie vom angaja, fie vom transfera de la alte spitale, doar să nu mai punem în pericol nici o secundă viața copiilor comunității noastre”, a mai spus Costel Alexe.

Întrebat câte cazuri de infecții nosocomiale asociate actului medical au fost înregistrate de la începutul anului la Spitalul „Sfânta Maria”, acesta nu a putut să ofere un răspuns.

„Consiliul Județean Iași este doar autoritatea tutelară care finanțează”

Costel Alexe a mai afirmat, în aceeași conferință de presă, că susține aplicarea de măsuri suplimentare pentru creșterea rigorii și responsabilitatea în spitalele din subordine, dar a precizat că responsabilitatea directă pentru actul medical aparține echipei medicale și conducerii spitalului, sub supravegherea entităților sanitare ale statului.

„Trebuie să subliniez cât se poate de clar, raporturile de muncă există strict între spital și angajații spitalului. Consiliul Județean Iași este doar autoritatea tutelară care finanțează sau sprijină financiar modernizarea infrastructurii medicale. De actul medical se ocupă echipa medicală de acolo, evident, sub supervizarea Inspecției Sanitare, Direcției de Sănătate Publică și celorlalte entități ale Ministerului Sănătății”, a conchis Costel Alexe.

