UPDATE „Nereguli grave în aplicarea protocoalelor” la Spitalul Sf. Maria din Iași, acuză ministrul Sănătății. Aviz de funcționare emis ilegal. ”La ATI, se intră ca la gară” VIDEO

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, concluziile după ancheta la Spitalul „Sf. Maria” din Iași FOTO Hepta
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete (PSD), a prezentat concluziile anchetelor desfășurate la Spitalul Sfânta Maria din Iași, unde 9 copii au contractat o infecție nosocomială cu bacteria Serratia marcescens. În conferința de presă de joi, 2 octombrie, ministrul a dezvăluit că spitalul nu a implementat nicio măsură din raportul Corpului de Control din 2024 și au fost descoperite nenumărate nereguli.
„În 2024, a mai existat un raport de control care a lăsat o serie de măsuri pentru reducerea și controlul infecțiilor nosocomiale”, a spus ministrul Sănătății.
„Niciuna dintre măsurile lăsate de Corpul de Control al ministrului Sănătății nu a fost implementată la Spitalul Clinic „Sfânta Maria” din Iași.
Șefa secției ATI nu este cadru didactic, cum ar fi cazul în cazul unui spital universitar, a adăugat Rogobete.
Avizul de funcționare al secției ATI a fost emis ilegal, spune ministrul Sănătății.
