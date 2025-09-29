Un alt copil care a fost internat la Spitalul Sf. Maria din Iași a murit. Consiliul Județean discută demiterea managerului spitalului

Sursa focarului de infecție nu a fost identificată încă FOTO Facebook/Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Sfanta Maria Iasi

Al șaptelea copil ar fi murit după internarea la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași. Autoritățile vor anunța luni, 29 septembrie, noua conducere a spitalului, după scandalul privind decesele cauzate de o bacterie rară, extrem de agresivă.

Copilul, care fusese transferat la spitalul Grigore Alexandrescu din București, ar fi decedat luni, 29 septembrie, potrivit surselor G4Media.

În acest caz, sunt în desfășurare anchete ale Corpului de Control al premierului și DSP. Sâmbătă, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a făcut un control la spital pentru a coordona investigațiile.

Direcția de Sănătate Publică Iași a demarat vineri, 26 septembrie, anchetă epidemiologică la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din municipiu. Anunțul vine după ce o publicație ieșeană a scris că 6 copii ar fi murit în ultimele zile în secția de Terapie Intensivă (ATI) a spitalului, în urma unei infecții cu o bacterie, cel mai recent deces fiind înregistrat chiar vineri.

Ministerul Sănătății anunța vineri că 9 pacienți cu vârsta sub un an au fost infectați cu Serratia Marcescens.

Rogobete afirma, în urma controlului făcut la Spitalul Sfânta Maria din Iași, că „un haos mai mare administrativ și procedural nu a văzut de mult într-un spital”.

Ministrul Sănătății respinge ideea conform căreia subfinanțarea ar fi fost cauza apariției infecțiilor asociate asistenței medicale la Spitalul Sfânta Maria din Iași, unde șase copii au murit infectați cu o bacterie.

Ministrul a anunțat demiterea conducerii DSP și a solicitat schimbarea managerului spitalului, din cauza reacției întârziate și a lipsei grave de coordonare administrative și procedurale.

Managerul interimar al Spitalului Clinic de Urgență pentru copii „Sf. Maria” Iași, dr. Cătălina Ionescu, declara, vineri, presei, că până acum nu a fost identificată sursa focarului de infecție cu bacteria Serratia Marcescens.

Medicul Cătălina Ionescu a declarat sâmbătă presei că va analiza dacă a greșit cu ceva. Ea a precizat că măsurile în spital au fost luate, dar „poate” că acestea trebuiau notificate.

