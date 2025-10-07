Demisie la vârf la Spitalul Sfânta Maria din Iași. Noul manager a părăsit funcția după o săptămână

Autor: Aniela Manolea
Marti, 07 Octombrie 2025, ora 17:21
235 citiri
Demisie la vârf la Spitalul Sfânta Maria din Iași. Noul manager a părăsit funcția după o săptămână
Spitalul pentru copii "Sf Maria" Iași FOTO Facebook/Consiliul Județean Iași

Noul manager interimar al Spitalului de Copii „Sfânta Maria” din Iaşi, medicul Radu Constantin Luca, a demisionat marți, 7 octombrie, la doar o săptămână de la preluarea funcției. După ce au contractat o infecție nosocomială la secția ATI a spitalului, 7 copii au murit, iar raportul final al Corpului de Control al Ministerului Sănătății nu a fost publicat până acum.

Medicul și-a dat demisia la doar o săptămână după ce a fost numit în funcție. Fostul manager al spitalului, medicul Cătălina Ionescu, a fost retrogradat la manager medical după izbucnirea scandalului, apoi ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a cerut demiterea ei și din această funcție.

Demisia noului manager, Radu Constantin Luca, a fost confirmată de către președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe, dar nu se cunosc deocamdată motivele.

„Am luat act de demisia managerului interimar de la Spitalul „Sfânta Maria”, Radu Constantin Luca. Vom face toate demersurile administrative pentru a numi o conducere interimară în cel mai scurt timp, astfel încât să ne asigurăm că activitatea medicală și administrativă a spitalului decurge fără sincope”, a declarat președintele CJ Iași.

Alexe l-a contrazis pe ministrul Sănătății Alexandru Rogobete, care anunțase că nu existau suficiente chiuvete la ATI, deci nici posibilitatea de spălare sau dezinfectare a mâinilor.

Chiar în ziua demisiei noului manager, președintele CJ Iași a recunoscut lipsa unei chiuvete în secția de terapie intensivă a Spitalului de Copii „Sfânta Maria” din Iaşi.

#spitalul sfanta maria iasi, #demisie manager spital, #costel alexe, #CJ Iasi, #copii morti spital bacterie , #spital
