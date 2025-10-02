Ministrul Sănătății vrea demiterea fostei managere a Spitalului Sf. Maria din Iași și a șefei ATI: ”Nu ne jucăm cu posturile de conducere”

Autor: Eugen Porojan
Joi, 02 Octombrie 2025, ora 16:35
556 citiri
Ministrul Sănătății vrea demiterea fostei managere a Spitalului Sf. Maria din Iași și a șefei ATI: ”Nu ne jucăm cu posturile de conducere”
Ministrul Sănătății vrea demiterea fostei managere a Spitalului Sf. Maria din Iași și a șefei ATI FOTO Facebook /Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Sfanta Maria Iasi

După moartea a 7 copii care au fost infectați cu bacteria Serratia marcescens la Spitalul Sfânta Maria din Iași, ministrul Sănătății a declarat că trebuie schimbată conducerea instituției. Infecția nosocomială nu a fost raportată la timp la DSP, iar șefa secției de terapie intensivă (ATI) ocupă poziția în mod ilegal, a spus Alexandru Rogobete joi, 2 octombrie.

„Am solicitat demiterea managerului, am văzut că s-a întors ca director medical. Solicit public și demiterea din funcția de director medical, nu ne putem juca cu funcțiile, precum și demiterea șefei ATI care ocupă funcția ilegal în momentul de față”, a declarat ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, într-o conferință de presă.

După dezvăluirea focarului de infecție nosocomială la spitalul de copii din Iași, managera spitalului a fost demisă de președintele Consiliului Județean și mutată pe poziția de director medical.

Deoarece Spitalul Sfânta Maria este o unitate universitară, doar un cadru didactic din învățământul superior, iar șefa secției ATI nu deține această calificare, deci ocupă postul ilegal, a explicat ministrul.

„Nu ne jucăm cu posturile de conducere”, a concluzionat Rogobete.

„Din punctul meu de vedere este neglijență în serviciu, dar acest diagnostic administrativ îl poate pune doar Parchetul”, a mai spus oficialul.

Rezultatele anchetei prezentate de ministrul Sănătății urmează să fie trimise la Parchetul General.

6 copii au murit la Iași
Ministrul Sănătății vrea demiterea fostei managere a Spitalului Sf. Maria din Iași și a șefei ATI: ”Nu ne jucăm cu posturile de conducere”
16:35 - Ministrul Sănătății vrea demiterea fostei managere a Spitalului Sf. Maria din Iași și a șefei ATI: ”Nu ne jucăm cu posturile de conducere”
După moartea a 7 copii care au fost infectați cu bacteria Serratia marcescens la Spitalul Sfânta Maria din Iași, ministrul Sănătății a declarat că trebuie schimbată conducerea...
UPDATE „Nereguli grave în aplicarea protocoalelor” la Spitalul Sf. Maria din Iași, acuză ministrul Sănătății. Aviz de funcționare emis ilegal. ”La ATI, se intră ca la gară” VIDEO
16:05 - UPDATE „Nereguli grave în aplicarea protocoalelor” la Spitalul Sf. Maria din Iași, acuză ministrul Sănătății. Aviz de funcționare emis ilegal. ”La ATI, se intră ca la gară” VIDEO
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete (PSD), a prezentat concluziile anchetelor desfășurate la Spitalul Sfânta Maria din Iași, unde 9 copii au contractat o infecție nosocomială cu...
Ministrul Sănătății, stupefiat de ce a găsit la Spitalul din Iași, unde au murit 7 copii. "Secția ATI nu are chiuvetă. Ușile sunt din lemn"
Ieri, 23:39 - Ministrul Sănătății, stupefiat de ce a găsit la Spitalul din Iași, unde au murit 7 copii. "Secția ATI nu are chiuvetă. Ușile sunt din lemn"
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat miercuri seară, 1 octombrie, că, în urma verificărilor de sâmbătă, de la Spitalul Sfânta Maria din Iași, unde au murit șapte copii...
Ce a descoperit Curtea de Conturi la spitalul din Iași, unde au murit 7 copii infectați cu o bacterie: "S-au plătit zeci de mii de lei pentru servicii de curățenie nerealizate"
Ieri, 19:45 - Ce a descoperit Curtea de Conturi la spitalul din Iași, unde au murit 7 copii infectați cu o bacterie: "S-au plătit zeci de mii de lei pentru servicii de curățenie nerealizate"
Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași, unde 7 copii au murit, în luna septembrie, după ce s-au infectat cu o bacterie periculoasă (Serratia marcescens), „a angajat, lichidat și...
Ministrul Sănătății promite noi demiteri în cazul copiilor morți la Spitalul "Sf. Maria" din Iași. "Nu exclud nimic"
Ieri, 16:43 - Ministrul Sănătății promite noi demiteri în cazul copiilor morți la Spitalul "Sf. Maria" din Iași. "Nu exclud nimic"
Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a afirmat miercuri, 1 octombrie, că nu exclude noi demiteri în cazul deceselor de la Spitalul 'Sf. Maria' din Iași. 'Pe lângă sancțiunile pe...
Spitalul din Iași, unde șase copii au murit după ce s-au infectat cu o bacterie, primise bani prin PNRR pentru a combate infecțiile nosocomiale. Suma uriașă încasată
Ieri, 16:24 - Spitalul din Iași, unde șase copii au murit după ce s-au infectat cu o bacterie, primise bani prin PNRR pentru a combate infecțiile nosocomiale. Suma uriașă încasată
Spitalul „Sfânta Maria” din Iași, unde șase copii au murit după ce s-au infectat cu o bacterie extrem de periculoasă în timp ce erau internați, a primit nu mai puțin de 5 milioane de...
Noi informații șocante în cazul copiilor morți la spitalul din Iași, din cauza unei infecții. Ministerul promite că va dezvălui raportul Corpului de Control
Ieri, 14:24 - Noi informații șocante în cazul copiilor morți la spitalul din Iași, din cauza unei infecții. Ministerul promite că va dezvălui raportul Corpului de Control
A trecut aproape o săptămână de când a ieșit la iveală cazul grav al infecțiilor nosocomiale de la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași, dar raportul Corpului de Control al...
Unde a fost descoperită bacteria care a ucis copiii de la spitalul „Sf. Maria” din Iași. Au apărut primele rezultate
30.09.2025 20:00 - Unde a fost descoperită bacteria care a ucis copiii de la spitalul „Sf. Maria” din Iași. Au apărut primele rezultate
După două săptămâni de teste, au venit primele rezultate ale analizelor de la spitalul Sfânta Maria din Iaşi. Bacteria care a ucis şapte copii a fost descoperită în scurgerea unei...
Bacteria care a ucis copii la spitalul „Sf. Maria” din Iași a fost găsită și la spitalul județean din Târgu Mureș. Cum au reușit medicii mureșeni să stingă focarul
30.09.2025 09:54 - Bacteria care a ucis copii la spitalul „Sf. Maria” din Iași a fost găsită și la spitalul județean din Târgu Mureș. Cum au reușit medicii mureșeni să stingă focarul
Înainte de moartea a 7 copii, infectați cu bacteria Serratia Marcescens la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași, o situație similară a fost tratată diferit în iunie 2025, la Spitalul...
Ilie Bolojan, după moartea celor 6 copii la spitalul din Iași. „Nu s-au respectat procedurile. Cei vizați să facă un pas în lateral”
30.09.2025 08:05 - Ilie Bolojan, după moartea celor 6 copii la spitalul din Iași. „Nu s-au respectat procedurile. Cei vizați să facă un pas în lateral”
Premierul Ilie Bolojan declară că la Spitalul pentru copii "Sf. Maria" din Iaşi, unde au murit mai mulţi copii internaţi, nu au fost respectate procedurile de igienă şi curăţenie....
Liderul PSD Iași cere demisia lui Costel Alexe, președintele liberal al CJ, în urma morților de la Spitalul de Copii „Sf. Maria”
29.09.2025 14:23 - Liderul PSD Iași cere demisia lui Costel Alexe, președintele liberal al CJ, în urma morților de la Spitalul de Copii „Sf. Maria”
Bogdan Cojocaru, liderul PSD Iași, a ieșit la atac împotriva președintelui Consiliului Județean, Costel Alexe (PNL), luni, 29 septembrie. Social-democratul cere demisia șefului CJ Iași,...
UPDATE Un alt copil care a fost internat la Spitalul Sf. Maria din Iași a murit. Consiliul Județean discută demiterea managerului spitalului
29.09.2025 13:05 - UPDATE Un alt copil care a fost internat la Spitalul Sf. Maria din Iași a murit. Consiliul Județean discută demiterea managerului spitalului
Al șaptelea copil ar fi murit după internarea la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași. Autoritățile vor anunța luni, 29 septembrie, noua conducere a spitalului, după scandalul privind...
Managera Spitalului „Sf. Maria” Iași, demisă și numită manager medical după moartea copiilor de la ATI în urma unei infecții bacteriene
29.09.2025 12:59 - Managera Spitalului „Sf. Maria” Iași, demisă și numită manager medical după moartea copiilor de la ATI în urma unei infecții bacteriene
Managera Spitalului pentru copii „Sfânta Maria” din Iaşi, dr. Cătălina Ionescu, a fost demisă din funcție, iar noul post ocupat va fi cel de manager medical. Anunțul a fost făcut luni,...
Asistente de la ATI cu unghii false și bijuterii, deși este interzis, în spitalul în care au murit șase copii. Ministrul Sănătății: „Sper că au înțeles gravitatea situației”
28.09.2025 17:42 - Asistente de la ATI cu unghii false și bijuterii, deși este interzis, în spitalul în care au murit șase copii. Ministrul Sănătății: „Sper că au înțeles gravitatea situației”
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, dezvăluie că, în timpul vizitei făcute la Spitalul Sfânta Maria din Iaşi, unde şase copii au murit, în ultimele săptămâni, în secţia de...
Ministrul Sănătății, noi detalii despre spitalul de copii din Iași unde au avut loc mai multe decese: „Un haos mai mare administrativ și procedural nu am văzut de mult”
28.09.2025 16:22 - Ministrul Sănătății, noi detalii despre spitalul de copii din Iași unde au avut loc mai multe decese: „Un haos mai mare administrativ și procedural nu am văzut de mult”
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, afirmă, în urma controlului făcut la Spitalul Sfânta Maria din Iaşi, unde şase copii au murit după ce au fost infectaţi cu o bacterie, că „un...
Reacția managerei Spitalului de Copii din Iași demisă de ministrul Sănătății după moartea a 6 copii
27.09.2025 22:43 - Reacția managerei Spitalului de Copii din Iași demisă de ministrul Sănătății după moartea a 6 copii
Managerul spitalului de Copii ”Sfânta Maria” din Iaşi, medicul Cătălina Ionescu a declarat, referindu-se la cererea ministrului Sănătăţii, Alexandru Rogobete, de a-şi da demisia, că...
Președintele Colegiului Medicilor, despre cazul copiilor decedați la Iași: „Sancțiunile nu rezolvă, de fapt, problema de fond”
27.09.2025 20:03 - Președintele Colegiului Medicilor, despre cazul copiilor decedați la Iași: „Sancțiunile nu rezolvă, de fapt, problema de fond”
Președintele Colegiului Medicilor din România, Cătălina Poiană, spune că sancțiunile aplicate de DSP după ce șase copii internați la Spitalul 'Sf. Maria' din Iași au murit din cauza...
Ministrul Sănătății, mulțumit de cum „arată” spitalul de copii din Iași. „Nu sunt puse în valoare, iar pacienții nu beneficiază de ele”
27.09.2025 19:40 - Ministrul Sănătății, mulțumit de cum „arată” spitalul de copii din Iași. „Nu sunt puse în valoare, iar pacienții nu beneficiază de ele”
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat că apreciază investiţia făcută la spitalul de copii ”Sfânta Maria” şi că este una dintre unităţile de pediatrie din ţară care...
#spitalul sfanta maria iasi, #infectii nosocomiale, #demitere conducere, #ATI, #alexandru rogobete , #spitale
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
A inceput "revolutia": omul de 50.000.000 Euro, asteptat in Romania
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
Adevarul.ro
De ce s-a intalnit Trump cu generalii armatei americane. Expert: "Premisele catastrofale pe care le evocau unii nu s-au confirmat"

Ep. 139 - Partid nou în România!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Medici cărora li s-a interzis să lucreze în alte țări activează în continuare în România. Unul dintre ei este cercetat în Marea Britanie pentru agresiuni sexuale
  2. Trenurile cu locomotivă electrică ale CFR Călători vor circula și după 7 octombrie. Cum s-a rezolvat problema datoriilor
  3. Ungaria încearcă să reducă dependența energetică de Rusia. A semnat un contract pentru gaz lichefiat cu firma franceză Engie
  4. Avertisment de călătorie în Italia: Greve și proteste în toată țara. Care sunt cele mai afectate orașe
  5. Român din Florența, prins de polițiști în timp ce lăsa amenzi false pe mașinile localnicilor. Avea la el 142 de astfel de notificări
  6. Ministrul Sănătății vrea demiterea fostei managere a Spitalului Sf. Maria din Iași și a șefei ATI: ”Nu ne jucăm cu posturile de conducere”
  7. Contractul pentru achiziția corvetei ușoare din Turcia va fi semnat în luna noiembrie, spune ministrul Apărării: ”Va veni şi un sistem de rachete american”
  8. CSM vine cu explicații după ce Departamentul de Stat al SUA a criticat justiția din România
  9. Avertismentul Laurei Codruța Kovesi: Rețelele infracționale chineze invadează UE și comit fraude la scară „industrială”
  10. UPDATE „Nereguli grave în aplicarea protocoalelor” la Spitalul Sf. Maria din Iași, acuză ministrul Sănătății. Aviz de funcționare emis ilegal. ”La ATI, se intră ca la gară” VIDEO