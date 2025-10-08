O nouă numire la conducerea Spitalului pentru Copii Sfânta Maria din Iași. Managera licențiată în Medicină și Drept a fost adusă de la alt spital

O nouă numire la conducerea Spitalului pentru Copii Sfânta Maria din Iași FOTO Facebook /Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Sfanta Maria Iasi

Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, Costel Alexe, a anunțat, miercuri, 8 octombrie, numele noului manager al Spitalului pentru Copii „Sfânta Maria”, unde 9 copii au contractat o infecție nosocomială, iar 7 dintre ei au decedar ulterior. În aceeași zi, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a reacționat șocat la ideea numirii pe aceeași funcție a fostei managere, dr. Cătălina Ionescu.

Dr. Veronica Leonte a fost desemnată în funcţia de manager interimar al Spitalului pentru Copii „Sfânta Maria”, numirea fiind făcută la numai o zi după ce fostul manager interimar, dr. Radu Constantin Luca, a demisionat din funcţie.

„Doamna Leonte este licenţiată în Medicină şi Drept. Şi-a dedicat mare parte din activitatea profesională securităţii medicale şi controlului protocoalelor. Experienţa sa include 17 ani în Casa de Asigurări de Sănătate în cadrul Serviciului de control, unde a avut atribuţii legate de verificarea respectării legislaţiei în domeniul medical, a decontării serviciilor medicale, a respectării protocoalelor, atât la nivelul medicilor, cât şi al spitalelor. În prezent, este medic în cadrul Compartimentului de planificare familială la Spitalul „Cuza Vodă” Iaşi, cu atribuţii în cadrul Managementului calităţii, în special în respectarea protocoalelor şi procedurilor în cadrul spitalului. De asemenea, are competenţe în Managementul serviciilor de sănătate şi Competenţe în Medicina Muncii”, a declarat preşedintele CJ Iaşi, Costel Alexe.

Totodată, Alexe a transmis că prin această nouă numire la conducerea Spitalului pentru copii Sf. Maria îşi doreşte „consolidarea procedurilor şi asigurarea respectării protocoalelor, în beneficiul siguranţei pacienţilor”.

Aceasta este a doua numire în funcţia de manager interimar al Spitalului pentru copii „Sf. Maria”, pe parcursul a zece zile, după ce la această unitate medicală au fost depistate o serie de nereguli în urma apariţiei în spaţiul public a informaţiei conform căreia şapte din cei nouă copii internaţi în corpul A al ATI au murit, ei fiind infectaţi cu bacteria Serratia Marcescens.

În urma unei vizite făcute la Spitalul „Sf. Maria” împreună cu Corpul de Control al Prim-ministrului şi Inspecţia Sanitară, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a solicitat schimbarea managerilor de la DSP şi a sfătuit să facă acelaşi lucru şi conducerea Consiliului Judeţean Iaşi, în a cărei subordine se află unitatea medicală.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete (PSD) a acuzat conducerea CJ Iași că ar plănui să o numească pe fosta manager, Cătălina Iordache, care a fost mutată pe poziția de manager medical după izbucnirea scandalului.

„Observ astăzi că, după două săptămâni, conducerea CJ Iași a decis să repună în funcție aceleași persoane care nu au fost în stare timp de 2 săptămâni să aplice un protocol”, a declarat Alexandru Rogobete.

