O nouă numire la conducerea Spitalului pentru Copii Sfânta Maria din Iași. Managera licențiată în Medicină și Drept a fost adusă de la alt spital

Autor: Aniela Manolea
Miercuri, 08 Octombrie 2025, ora 17:59
198 citiri
O nouă numire la conducerea Spitalului pentru Copii Sfânta Maria din Iași. Managera licențiată în Medicină și Drept a fost adusă de la alt spital
O nouă numire la conducerea Spitalului pentru Copii Sfânta Maria din Iași FOTO Facebook /Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Sfanta Maria Iasi

Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, Costel Alexe, a anunțat, miercuri, 8 octombrie, numele noului manager al Spitalului pentru Copii „Sfânta Maria”, unde 9 copii au contractat o infecție nosocomială, iar 7 dintre ei au decedar ulterior. În aceeași zi, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a reacționat șocat la ideea numirii pe aceeași funcție a fostei managere, dr. Cătălina Ionescu.

Dr. Veronica Leonte a fost desemnată în funcţia de manager interimar al Spitalului pentru Copii „Sfânta Maria”, numirea fiind făcută la numai o zi după ce fostul manager interimar, dr. Radu Constantin Luca, a demisionat din funcţie.

„Doamna Leonte este licenţiată în Medicină şi Drept. Şi-a dedicat mare parte din activitatea profesională securităţii medicale şi controlului protocoalelor. Experienţa sa include 17 ani în Casa de Asigurări de Sănătate în cadrul Serviciului de control, unde a avut atribuţii legate de verificarea respectării legislaţiei în domeniul medical, a decontării serviciilor medicale, a respectării protocoalelor, atât la nivelul medicilor, cât şi al spitalelor. În prezent, este medic în cadrul Compartimentului de planificare familială la Spitalul „Cuza Vodă” Iaşi, cu atribuţii în cadrul Managementului calităţii, în special în respectarea protocoalelor şi procedurilor în cadrul spitalului. De asemenea, are competenţe în Managementul serviciilor de sănătate şi Competenţe în Medicina Muncii”, a declarat preşedintele CJ Iaşi, Costel Alexe.

Totodată, Alexe a transmis că prin această nouă numire la conducerea Spitalului pentru copii Sf. Maria îşi doreşte „consolidarea procedurilor şi asigurarea respectării protocoalelor, în beneficiul siguranţei pacienţilor”.

Aceasta este a doua numire în funcţia de manager interimar al Spitalului pentru copii „Sf. Maria”, pe parcursul a zece zile, după ce la această unitate medicală au fost depistate o serie de nereguli în urma apariţiei în spaţiul public a informaţiei conform căreia şapte din cei nouă copii internaţi în corpul A al ATI au murit, ei fiind infectaţi cu bacteria Serratia Marcescens.

În urma unei vizite făcute la Spitalul „Sf. Maria” împreună cu Corpul de Control al Prim-ministrului şi Inspecţia Sanitară, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a solicitat schimbarea managerilor de la DSP şi a sfătuit să facă acelaşi lucru şi conducerea Consiliului Judeţean Iaşi, în a cărei subordine se află unitatea medicală.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete (PSD) a acuzat conducerea CJ Iași că ar plănui să o numească pe fosta manager, Cătălina Iordache, care a fost mutată pe poziția de manager medical după izbucnirea scandalului.

„Observ astăzi că, după două săptămâni, conducerea CJ Iași a decis să repună în funcție aceleași persoane care nu au fost în stare timp de 2 săptămâni să aplice un protocol”, a declarat Alexandru Rogobete.

Președintele CJ Iași îl contrazice pe ministrul Sănătății: La ATI în spitalul Sfânta Maria ”sunt grupuri sanitare, evident, cu chiuvetă” / ”Acolo se salvează vieți” VIDEO
Președintele CJ Iași îl contrazice pe ministrul Sănătății: La ATI în spitalul Sfânta Maria ”sunt grupuri sanitare, evident, cu chiuvetă” / ”Acolo se salvează vieți” VIDEO
Președintele Consiliului Județean (CJ) Iași, Costel Alexe, l-a contrazis vineri, 3 octombrie, pe ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete. Ministrul a prezentat joi o listă lungă de...
Demisie la vârf la Spitalul Sfânta Maria din Iași. Noul manager a părăsit funcția după o săptămână
Demisie la vârf la Spitalul Sfânta Maria din Iași. Noul manager a părăsit funcția după o săptămână
Noul manager interimar al Spitalului de Copii „Sfânta Maria” din Iaşi, medicul Radu Constantin Luca, a demisionat marți, 7 octombrie, la doar o săptămână de la preluarea funcției. După...
#spitalul sfanta maria iasi, #manager spital, #costel alexe, #CJ Iasi, #alexandru rogobete, #copii morti spital bacterie , #spital
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"Anti-Halep": la 28 de ani, a luat o decizie fara precedent si a spus totul! "Cum ai trait fara un venit timp de 9 luni?"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
"Cel mai frumos copil din lume" nu a mai suportat: "M-am saturat! Trebuie sa ne oprim"

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. AUR cere demisia șefului DSU Raed Arafat, după alertele de cod roșu. "Statul condus de el funcționează prin frică. A speriat populația fără motiv real"
  2. O nouă numire la conducerea Spitalului pentru Copii Sfânta Maria din Iași. Managera licențiată în Medicină și Drept a fost adusă de la alt spital
  3. O sursă de energie neașteptată va înlocui bateriile: oamenii de știință au creat un generator din diamant și titan
  4. Românii au sunat de peste 2.000 de ori la numărul de urgență 112 în perioada codului roșu. Ce au cerut oamenii
  5. Trump cere ca primarul orașului Chicago și guvernatorul statului Illinois să fie trimiși în închisoare. Ce greșeală au comis cei doi oficiali în opinia liderului SUA
  6. Moment viral în Franța. O centralistă i-a închis telefonul în nas ministrului Apărării: "Nu știu cine sunteți, domnule"
  7. Străinii din țări non-UE, obligați să ofere date biometrice la intrarea în România
  8. Fabricile secrete de armament dintr-o țară NATO, survolate tot mai des de drone. Se cere urgent schimbarea legii privind modul de bruiere sau doborâre a acestora FOTO
  9. Rusia deplânge impulsul ”epuizat” al întâlnirii dintre Trump și Putin privind războiul din Ucraina și dă vina pe ”acțiunile distructive ale europenilor”
  10. Fosta directoare a Spitalului din Iași unde au murit 7 copii din cauza unei bacterii, repusă în funcție. Ministrul Sănătății: "Este noaptea minții"