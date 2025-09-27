Noi dezvăluiri cumplite după moartea celor 6 copii la spitalul din Iași: Un bebeluș a murit în iunie după ce a contactat o altă bacterie

Ancheta DSP după ce mai mulți copii ar fi murit la ATI infectați de o bacterie FOTO Facebook /Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Sfanta Maria Iasi

Un nou-născut a murit în luna iunie la Spitalul „Sf. Maria” din Iași, după ce s-a infectat cu o bacterie diferită, iar familia copilului aduce acuzații grave unității medicale. Incidentul vine în atenția publică după tragedia în care șase copii au decedat din cauza unei infecții grave în secția ATI. Anchetele sunt în desfășurare, iar Corpul de Control al premierului verifică situația. Sâmbătă, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, va ajunge la spital pentru a coordona investigațiile.

Potrivit Digi24, în iunie, la Spitalul „Sf. Maria” a fost depistat un alt focar cu bacteria Klebsiella, iar Direcția de Sănătate Publică (DSP) a confirmat trei cazuri. Din păcate, unul dintre bebeluși, de doar o lună, a murit. Familia spune că micuțul, născut prematur, fusese adus la spital pentru icter și că infecția s-a produs cel mai probabil în secția de terapie intensivă. Certificatul medico-legal indică drept cauză a decesului infecția generalizată provocată de Klebsiella.

Maria Voica Pleșca, mătușa copilului, a declarat: „După două zile, s-a mutat în terapie intensivă pentru a face fototerapie. A fost mutată din nou pe salon, starea era bună. A doua zi a urmat din nou fototerapie, iar mutată pe ATI. A început să se simtă rău bebelușul, după ce scrie în raportul medical: somnolență, inapetit.”

Ea a adăugat: „După trei zile a ieșit la analize Klebsiella. S-a înrăutățit, a fost nevoie de transfuzii. Nu a avut șanse pentru că era prea puternică bacteria pentru un nou-născut.”

Copilul nu primise tratament anterior

Mătușa copilului a subliniat că bebelușul nu primise niciun tratament anterior pentru afecțiunea sa: „De la maternitate copilul nu avut niciun fel de tratament pe scrisoare medicală, ca și cum ar avea vreo afecțiune. Dacă la internare nu era și la trei zile era, cu siguranță e din spital. Luată de la ATI, credem noi, pentru că a avut montat un cateter, a fost pusă la incubator, incubatorul din raportul DSP se dezinfectează cum se dezinfectează.”

„Ni s-a spus că este foarte gravă situația și că nu are șanse să trăiască”, a mai precizat femeia.

Șase copii au decedat recent din cauza infecțiilor în secția de terapie intensivă a spitalului. Conducerea unității susține că a raportat situația către DSP pe 15 septembrie, în timp ce ministrul Alexandru Rogobete afirmă că notificarea oficială a fost făcută abia pe 19 septembrie.

Rogobete se va deplasa sâmbătă la Iași, la Spitalul „Sfânta Maria”, unde va coordona ancheta alături de șeful Corpului de Control și de conducerea Inspecției Sanitare de Stat, menționând că vizita este menită să asigure transparență și claritate în gestionarea cazului.

