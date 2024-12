Elevii primesc acces într-un renumit spital din România, pentru a vedea dacă li se potrivește profesia de medic. De la cine a pornit această inițiativă

Spitalul Universitar din Bucureşti şi The Magna cum Laude-Reut Foundation au semnat un protocol în baza căruia elevi de la şcoli din Bucureşti şi din ţară au oportunitatea să se întâlnească cu medici din spital, să meargă în Unitatea de Primiri Urgenţe şi în secţii ale spitalului, precum şi să asiste la anumite intervenţii medicale.

”E foarte important ca ei să vadă dacă se identifică cu această meserie, dacă ei sunt făcuţi să fie medici”, a explicat managerul Spitalului Universitar din Bucureşti, medicul Cătălin Cîrstoiu.

”Acolo sunt elevi de toate vârstele, de la grădiniţă până la clasa a XII-a. Iniţiativa a fost a lor. Aş spune că e foarte important ca ei să vadă dacă se identifică cu această meserie, dacă ei sunt făcuţi să fie asta, pentru că sunt nişte momente în această carieră când, puşi în faţa unor evidenţe, poţi să vezi dacă poţi să fii cu adevărat medic, dincolo de dorinţă, pentru că, sigur, dorinţa există. Important e ca ei să înţeleagă că medicina este o meserie care implică un profund respect pentru umanitate”, a declarat, marţi seară, la Medika TV, managerul Spitalului Universitar din Bucureşti, medicul Cătălin Cîrstoiu.

Cei doi elevi care au avut iniţiativa acestui parteneriat şi a creării unui club pentru copiii care vor să meargă în spital, să vadă cum este acolo şi să constate dacă li se potriveşte profesia de medic, sunt Sasha Constantin Badiu şi Yarina-Andreea Beştoiu.

De la această idee, s-a ajuns la încheierea unui acord de parteneriat educaţional cu Fundaţia Magna Cum Laude-Reut. În baza acestui parteneriat, elevii de la licee din Bucureşti, dar şi din ţară vor avea oportunitatea să se întâlnească cu medici din spital, să meargă în Unitatea de Primiri Urgenţe şi în secţii ale spitalului, dar şi să asiste la anumite intervenţii medicale. Ei se reunesc într-un club denumit Clubul de Medicină Medspath.

”Ajungem aproape la o sută de copii înscrişi în club. (...) Am pornit cu gândul să creăm o comunitate. Iniţial am zis că o să avem maxim 25 de elevi de la noi de la liceu. Apoi, când am văzut că numărul creşte, am cooptat şi colegi de la alte şcoli”, a explicat, la Medika Tv, Sasha Constantin Badiu.

”Mi se pare că mă ajută ca persoană, să mă dezvolt social şi academic. Sunt convinsă că o să am de învăţat şi nu e uşor. Dar faţă de eu din septembrie şi eu de acum mi s-au clarificat multe lucruri şi multe neînţelegeri pe care eu le aveam în ceea ce priveşte sistemul medical”, a spus, în aceeaşi emisiune, Yarina-Andreea Beştoiu.

