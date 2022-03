Cea mai profitabilă companie a statului a dat sponsorizări de peste 8 milioane lei

Producătorul de energie Hidroelectrica, cea mai profitabilă companie a statului, a aprobat sponsorizări de peste 8 milioane lei în a doua jumătate a anului trecut. Toate aceste sponsorizări vor fi prezentate pe 14 martie, în Adunarea Generală a Acționarilor companiei spre informare.

”În perioada 15.07.2021-31.12.2021 Consiliul de Supraveghere a aprobat sponsorizări în valoare de 8.290.000 lei și sponsorizări în alimente în valoare de 386.490 lei”, arată un document consultat de Ziare.com.

Vă prezentăm mai jos lista acestor sponsorizări aprobate de companie, care este unul din cei mai mari producători de energie ai țării.

1.Federația Română de Triatlon – 25.000 lei. Federația Română de Triatlon a fost sponsorizată cu suma de 25.000 lei pentru competiția de triatlon Transfier, aflată la ediția cu nr. 7 si pentru proiectul H3RO Mamaia. Transfier este considerat cel mai greu triatlon din Europa, cuprinzând în anul 2021 înot în lacul Vidraru, ciclism pe Transfăgărășan și alergarea în sus pe scări către statuia lui Prometeu.

2. Asociația Tenis Club Elite Târgu-Jiu – 100.000 lei. Asociația Tenis Club Elite Tg-Jiu este o asociație sportivă care dorește să crească campionii de mâine ai României, să ofere programe sociale, să contribuie la dezvoltarea elitelor și organizarea competițiilor și a cantonamentelor. Din anul 2015 asociația antrenează campioni naționali și internaționali, organizează turnee internaționale și naționale, cantonamente și evenimente pentru copii, juniori și adulți.

3. Comuna Ocoliș – 500.000 lei. Comuna Ocoliș a primit sprijinul de 500.000 lei pentru înlăturarea efectelor inundațiilor produse în perioada 15-20 iulie 2021. Prin „Procesul Verbal privind constatarea și evaluarea pagubelor produse in urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase și a inundațiilor înregistrate în data de 15-20.07.2021, pe raza U.A.T. Ocoliș”, se prezintă constatările comisiei numită prin Ordinul Prefectului nr. 75 din 22.03.2021, și anume toate obiectivele avariate/distruse precum și estimări cu privire la valoarea fiecărui obiect afectat și pe tip de material. Din Procesul Verbal rezultă o valoare a obiectivelor avariate de 21.627.672 lei. În plus, primarul Comunei Ocoliș a transmis o serie de fotografii și video din care rezultă dezastrele produse de inundații precum și o adresă din care rezultă că prioritară este refacerea podului de trecere peste Valea Ocolișului în locul numit Prund, pod care deservește accesul la 30 de gospodării precum și la terenurile din extravilanul satului Ocoliș, valoarea estimată a reparației fiind de 700.000 lei.

4. Asociația Publicațiilor Literare și Editurilor din România (APLER) – 75.000 lei. APLER este o organizație non-guvernamentală, apolitică și non-profit, reprezentativă pentru domeniul cultural (promovarea culturii scrise naționale și educație culturală). Scopul proiectului pentru care au fost sprijiniți este promovarea Monumentului Electricității care în anul 2021 a împlinit 50 de ani de la inaugurare și a operei fabuloase realizate de sculptorul Constantin Popovici, un artist complex, autentic și valoros dar mai puțin cunoscut sau mediatizat, precum și a altor artiști români, contemporani cu acesta şi relaţia dintre aceştia.

5. Asociația „Fight for life Charity” – 25.000 lei. Asociația „Fight for life Charity” a primit sprijin pentru continuarea proiectului "Școala pentru toți copiii" prin care oferă rechizite școlare, ghiozdane complet echipate și haine nou-nouțe pentru o sută de copii abandonați sau săraci, din centrele de plasament de care au grijă, precum și copiilor vulnerabili aflați în evidența asociației. Campania se desfășoară pentru a șaptelea an consecutiv, ajutând până acum 650 de copii să fie pregătiți pentru școală.

6. Spitalul Orășenesc Bolintin Vale – 100.000 lei. Spitalul Orășenesc Bolintin Vale – Giurgiu este inclus în lista spitalelor care acordă îngrijiri pacienților confirmați cu Covid -19, gestionând în acest moment 717 pacienți, inclusiv prin compartimentul ATI (circa 50%). Spitalul a primit sprijin financiar din partea Hidroelectrica pentru perfectarea circuitelor funcționale și adaptarea la noul context pandemic evolutiv în creștere, reamenajarea unor spații medicale, inclusiv pentru oncologie medicală, repoziționarea activității de triaj epidemiologic, inclusive în containere medicale, relocări cabinete de ambulatoriu, dotări cu unele echipamente de strictă necesitate, de prevenție epidemiologică și dezinfecție, nebulizare avansată netoxică. Suma solicitată ca sponsorizare de la Hidroelectrica a fost de 100.000 de lei.

7. Spitalul Clinic de Urgenta ”BAGDASAR-ARSENI” – 1.000.000 lei. Spitalul Clinic de Urgență ”Bagdasar-Arseni” este una dintre cele mai mari instituții sanitare din România, specializat în acordarea de îngrijiri medicale în urgente neuro-chirugicale și a fost supus unei presiuni suplimentare, în contextual pandemic. Având în vedere situația pandemică precum și dublarea numărului de pacienți admiși în secția ATI, s-a luat hotărârea transformării Secției Neurochirugie V în extensie ATI – Centrul de Excelență, ceea ce a dus la creșterea exponențială a consumului de materiale sanitare și consumabile. Spitalul Clinic de Urgenta ”Bagdasar-Arseni a cerut sprijinul Hidroelectrica pentru achiziționarea de materiale și echipamente medicale, în vederea acordării de sprijin medical de calitate pacienților. A solicitat de la Hidroelectrica suma de 1.000.000 lei.

8. Asociația Medicală sprijin pentru SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENȚĂ BUCUREȘTI – 500.000 lei. Asociația Medicală Sprijin pentru Spitalul Universitar de Urgență București (ASSUB) reprezintă principala asociație non-profit de sprijin a Spitalului Universitar de Urgență București (SUUB). ASSUB a cerut sprijin financiar pentru achiziționarea de aparatură medicală de tip suport cardio-ventilator pentru adulți și nou născuți, mijloace de transport intraspitalicesc ale pacienților Covid-19 pozitivi (targa medicală mobilă cu suport de oxigen, targă mobilă brancardă, fotolii rulante), mobilier medical necesar pentru dotarea spațiilor dedicate tratamentului pacienților Covid-19 pozitivi.

9. Asociația DR. FEJER DAVID în sprijinul Spitalului Municipal Gheorghieni – 150.000 de lei. Sponsorizarea solicitată va fi utilizată pentru achiziționarea de dotări și obiecte de inventar necesare intervenției în situații de urgență în camera de gardă respectiv terapia intensivă, precum și în asigurarea supravegherii și tratării pacienților pe secțiile medicale și chirurgicale. Beneficiarii proiectului vor fi pacienții prin creșterea siguranței actului medical respectiv angajații spitalului prin creșterea satisfacției muncii prestate.

10. Spitalul Județean de Urgență Brăila – 500.000 lei. Spitalul Județean de Urgență Brăila este singura unitate spitalicească de urgență cu acoperire județeană care deservește o populație de peste 350.000 de oameni. În contextul epidemiologic actual, spitalul a primit sprijin financiar pentru acoperirea costurilor cu medicamente, oxigen și materiale sanitare, produse la care se înregistrează un consum foarte mare.

11. Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov – 500.000 lei. În contextul epidemiologic actual, Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov, a primit sprijin financiar în sumă de 500.000 lei pentru a putea oferi îngrijiri medicale de calitate pacienților care se adresează spitalului. Mare parte din resursele financiare ale spitalului se folosesc în această perioadă pentru asigurarea echipamentelor de protecție a personalului medical și auxiliar, pentru aparatura medicală pentru tratarea pacienților gravi, pentru amenajarea de spații separate în vederea tratării pacienților COVID-19 aflați în stare gravă.

12. Spitalul Clinic Militar de Urgență „Dr Victor Popescu”– 1.200.000 lei. Pentru asigurarea condițiilor minime necesare de spitalizare a pacienților, Spitalul Clinic Militar de Urgență „Dr Victor Popescu” a solicitat suma de 600.000 euro în scopul dotării cu echipamente și materiale necesare producerii energiei termice și asigurarea apei calde menajere. Suma propusă ca sponsorizare este de 1.200.000 lei.

13. Spitalul Județean de Urgență Buzău – 500.000 lei. Spitalul Județean de Urgență Buzău a primit sprijin financiar în lupta împotriva Covid 19 (materiale de protecție, oxigen, medicamente și aparatură medicală).

14. Asociația Zetta – 75.000 lei. Asociația Zetta a primit sprijin pentru pacienții diagnosticați cu tipuri de neoplasm mieloproliferativ cronic (NMP) și complicații ale acestor afecțiuni cu imposibilitatea soluționării cazurilor în spitalele din Romania și necesitatea intervențiilor precum și followup în clinicile din străinatate.

15.Institutul Național de Endocrinologie C.I. Parhon - 400.000 lei. Institutul Național de Endocrinologie C.I. Parhon este o instituție de interes public național, cu personalitate juridică, în administrarea și subordinea Ministerului Sănătății, singurul institut național cu monospecialitate de endocrinologie din țară. Solicitarea institutului de 400.000 lei este necesară pentru achiziția unui nou ecograf, arată compania. Creșterea incidenței patologiei tiroidiene alături de creșterea adresabilității pacienților au dus la creșterea necesarului de evaluări ecografice ceea ce presupune funcționarea concomitentă în institut a unui număr mai mare de ecografe, motivează compania.

16. Fundația pentru SMURD - 650.000 lei. Fundația pentru SMURD este o fundație independentă, non-profit, fără apartenență politică, cu personalitate juridică, constituită în 2006, care susține, prin toate proiectele dezvoltate, activitatea Serviciului mobil de urgență, reanimare și descarcerare (SMURD) și, în general, asistență de urgență integrată din România. Hidroelectrica a oferit o sponsorizare în suma de 650.000 lei pentru organizarea, dotarea și formarea specialiștilor pentru camerele hiperbare – proiect pilot de realizare a funcționalității, circuitelor și procedurilor necesare pentru utilizarea camerelor hiperbare.

17. Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Grigore Alexandrescu - 500.000 lei. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii “Grigore Alexandrescu” este cel mai vechi spital pentru copii din România, dat în folosinţă în anul 1886. În spital funcţionează 10 secţii clinice şi numeroase compartimente medicale, 19 departamente însoţitoare şi 17 ambulatorii de specialitate. Sponsorizarea în sumă de 500.000 lei vizează achiziționarea unui sistem de electrofiziologie și de ablație cu radiofrecvență (și consumabile pentru un număr inițial de pacienți). Aparatul este indispensabil pentru tratarea unor categorii de pacienți. Aproximativ 60 de pacienți pe an ar beneficia de acest aparat, fără de care tratamentul acestora nu ar fi posibil.

18. Spitalul General Cai Ferate Drobeta Turnu Severin - 500.000 lei. Spitalul General CF Drobeta Turnu Severin este o unitate sanitară aparținând din luna mai 2014 Ministerului Transporturilor, care din punct de vedere al clasificării teritoriale este un spital local, după criteriul specialității este un spital general, după criteriul proprietății este un spital public, iar după nivelul de competenta este de categoria a IV-a. Spitalul este instituție publică specializată în furnizarea de servicii medicale, abilitată să aplice politica Guvernului pentru promovarea și aplicarea reformei în domeniul sanitar. Suma acordată este dedicată pentru finanțarea serviciilor medicale necesare populației din Mehedinți, achiziție aparatură medicală și investiții urgențe (1 ecocardiograf, 1 electrocardiograf, investiții în infrastructură, avize, proiecte tehnice).

19. Asociația “Împreună pentru sănătate” pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu cu 100.000 lei. Proiectul pentru care se acordă sponsorizare are ca scop dotarea SCJU Sibiu cu un sistem complet de anestezie, necesar derulării în condiții optime a actului medical.

20. Spitalul Orășenesc Victoria 200.000 lei. Spitalul Orășenesc Victoria din județul Brașov a fost sponsorizat cu suma de 200.000 lei pentru achiziția unui ecograf în vederea stabilirii unor diagnostice mai precise pacienților care se adresează spitalului.

21. Asociația HEM – 100.000 lei. Asociația HEM este o organizație neguvernamentală, autonomă, apolitică și fără scop patrimonial, care reprezintă un demers amplu, desfășurat la nivel național, pentru sprijinirea donării de sânge. Proiectul ”N-avem sânge?!” este un program dedicat stimulării donării de sânge, cu o abordare integrată a 3 categorii de actori direct implicați în procesul tranfuzional: pacient/aparținător – donatori – specialiști ai sistemului transfuzional. Bugetul proiectului este de 350.000 de euro, iar Hidroelectrica a acordat pentru acest proiect o sponsorizare de 100.000 lei.

22. Asociația Discover Project - 50.000 lei. Asociația are scopul de dezvoltare în interes general ori comunitar de activități pentru apărarea drepturilor jurnaliștilor, formare profesionala, dezvoltare, consiliere și consultanță, comunicare și relații publice, legate de protecția mediului, cercetare/ dezvoltare, sociale etc. Asociația a primit din partea Hidroelectrica 50.000 de lei pentru Proiectul „Investiții Românești versus Autorizatii de Mediu”, care presupune documentarea și realizarea unor materiale pe subiectul investițiilor companiilor românești blocate de autorizații de mediu.

23. Colegiul Tehnic "Apulum" Alba Iulia - 100.000 lei. În cadrul școlii se asigură pregătirea unui număr de aproximativ 700 de elevi structurati pe: învățământ primar, gimnazial, liceal tehnologic zi și seral și învățământ profesional. Unitatea dispune de două corpuri de clădire, în cadrul cărora funcționează șase cabinete, patru ateliere pentru pregătirea practică, două laboratoare de informatică, un laborator de chimie, un centru de documentare și informare și o sală multimedia. De asemenea unitatea dispune de un atelier de ceramică și o sală de sport. Cu suma primită ca titlu de sponsorizare vor înlocui echipamentele IT existente, care s-au uzat.

24. Asociația de Sprijin a Copiilor cu Handicap Fizic – România Filiala București - 40.000 lei. Este o organizație neguvernamentală, non-profit, apolitică, cu activități pentru îmbunătățirea condițiilor de viață a copiilor/tinerilor cu dizabilități neuromotorii severe și susținerea familiilor lor. Proiectul vizat se referă la organizarea unei tabere de vară, proiect pe care asociația îl desfășoară de la înființarea asociației și până în prezent. Tabăra se va desfășura în perioada 21 – 28 iunie 2022 și vor beneficia de ea 25 de familii (75 de beneficiari însemnând copii, însoțitori, părinți, frați, surori).

25. Asociația Clubul Sportiv Masterkart - 250.000 lei. Clubul sportiv, din Brașov, are ca scop desfășurarea de activități sportive în următoarele ramuri de sport: karting, automobilism, motociclism, respectiv selecționarea, inițierea și pregătirea de sportivi în aceste domenii, participarea la competiții sportive, interne și internaționale, organizarea de evenimente sportive și orice alte activitati conexe acestora. Sponsorizarea se utilizează conform cererii lor de sponsorizare pentru piloții Bogdan Ilie, Riana Bacircel și Patrik Andrei Margescu, ”cu rezultate remarcabile în ultimii doi ani de participare la competiții și cu așteptări la fel de mari pentru anul 2022”, arată Hidroelectrica.

26. Asociația Sasorycode - 30.000 lei. Asociația are ca scop încurajarea copiilor cu vârste cuprinse între 7 și 14 ani să își dezvolte abilitățile digitale, să descopere lumea limbajelor de programare, a informaticii și să atingă cel mai înalt nivel de performanță în educația digitală, programare, robotica și informatică. Asociația își propune să organizeze mai multe concursuri, competiții și Olimpiade naționale și internaționale de informatică, în care copiii să rezolve anumite teme in limbaje de programare diverse (Scratch, Pictoblox, Mblock, Python, Java, Javascript, PHP etc.) Pentru aceste activități, estimate a fi derulate în anul 2022, asociația a primit o sponsorizare în cuantum de 30.000 de lei.

27. Asociația Inventatorilor Independenți - 90.000 lei. Asociația Inventatorilor Independenți a solicitat o sponsorizare pentru finalizarea “PROIECTULUI DIABET”, un dispozitiv destinat pacienților de diabet. Conform solicitării, dispozitivul poate accesa și stimula o serie de puncte dintr-un protocol de tratament recomandat în literatura de specialitate într-o schemă recunoscută de OMS ca adjuvant în tratarea pacientilor de diabet. Invenția are Diplomă de Excelență și Medalia de Aur acordate de Universitatea Tehnică din Cluj Napoca. În România, conform cifrelor citate de la Ministerul Sănătății, sunt 800.000 de pacienți de diabet.

28.Echipa de robotică TITANS a Colegiului Național ʺGheorghe Lazărʺ București, reprezentată prin Asociaţia “Educaţie şi Umanism” - 30.000 lei. Asociația Educatie si Urbanism sprijină echipa de robotică TITANS din anul 2019. Membrii echipei de robotică participă, din 2016, la competiții interne și internaționale, organizează evenimente la care participă foarte mulți copii. Suma solicitată a fost de 30.000 lei. Bugetul defalcat pe activități/acțiuni/nevoi 15.000 lei pentru achiziționarea de piese (din USA), echipamente, filament necesare pentru construirea unui robot performant (hardware); 15.000 lei pentru marketing (organizarea de evenimente; implicarea în proiecte umanitare; materiale de promovare: roll-up, flyere, mape, insigne, tricouri, deplasare la evenimente organizate în alte localități).

