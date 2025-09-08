Supărarea angajaților de la Senat, după tăierea sporurilor. Cer scoaterea antenelor de pe Casa Poporului. „Generează câmpuri electromagnetice și radiații”

După limitarea sporului pentru condiții vătămătoare de la 1.500 lei la 300 de lei, de la 1 iulie, de către Guvernul Bolojan, mai multe categorii de bugetari au fost nemulțumite.

Sporul de condiții vătămătoare include și „sporul de antenă”. Angajații de la Senat vor să fie demontate antenele de pe clădirea Parlamentului, pe motiv că „generează câmpuri electromagnetice și radiații”.

Biroul Permanent al Senatului a discutat luni, 8 septembrie, solicitarea mai multor angajați care, în lipsa așa-numitului „spor de antenă”, vor să fie demontate antenele de pe clădirea Parlamentului, potrivit Digi24.

„Expunerea la câmpurile electromagnetice a fost identificată ca un factor nociv asupra sănătății lucrătorilor și (...) poate conduce la sindroame neurocardiovasculare și endocrine.

Echipamentele amplasate pe clădire nu contribuie în mod direct la activitatea legislativă. Ele ridică temeri justificate privind sănătatea personalului, temeri întărite de cazurile frecvente (inclusiv decese) de cancer, așa cum rezultă din raportul de expertiză privind impactul radiațiilor asupra spațiilor de lucru”, se arată în solicitarea angajaților Senatului.

Dacă nu vor fi demontate antenele, aceștia solicită să primească din nou sporul de antenă.

Ads

„Considerăm că menținerea acestor sporuri, în cuantumul practicat în ultimii ani, este obligatorie și în concordanță cu obligațiile legale de protecție a muncii, precum și cu interesul instituțional al funcționării eficiente a Senatului”, mai transmit angajații.

În urma ședinței, conducerea Senatului nu a luat o decizie, ci a trimis solicitarea către Secretarul General pentru analiză.

Surse politice au explicat însă că antenele nu vor fi demontate, având în vedere că aparțin mai multor servicii, iar unele dintre ele au rol de securitate, scrie sursa citată.

Senatorul USR Ștefan Pălărie a declarat astăzi, la Parlament, că demontarea antenelor ar fi imposibilă. „Nu se poate face acest lucru fizic. Sunt o suită de instituții care au antene pe această clădire, de o importanță mare. Nu este vorba doar de regimul de înălțime, dar și de securitate. Nici nu știu dacă o parte dintre aceste antene nu sunt trecute la informații clasificate. Nu știm ce servicii beneficiază de aceste antene”, a transmis senatorul.

Ads