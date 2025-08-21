Limită pentru sporurile funcționarilor publici care gestionează fonduri europene. Ce criterii a stabilit Guvernul pentru acordarea lor

Joi, 21 August 2025, ora 17:04
Limită pentru sporurile funcționarilor publici care gestionează fonduri europene. Ce criterii a stabilit Guvernul pentru acordarea lor
Ce stimulente pot primi funcționarii publici care gestionează fonduri europene FOTO /Pixabay

Sporul de fonduri europene, stimulentele financiare acordate personalului din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) care gestionează fonduri UE, poate fi de maxim 30% din salariul de bază, potrivit unei hotărâri de Guvern adoptate joi, 21 august.

Stabilirea criteriilor pentru acordarea stimulentelor financiare personalului MIPE a însoțit plafonarea lor, una dintre măsurile anunțate încă din timpul negocierilor din coaliție pentru programul economic al Guvernului Bolojan.

„Aceste stimulente se acordă pe bază de performanță, conform a șase criterii măsurabile, care reflectă activități concrete și rezultate obiectiv evaluabile. Cuantumul lunar brut al stimulentelor se va stabili în limita a 30% din salariul de bază, în urma evaluării activităților corespunzătoare criteriilor cuantificabile”, se arată într-un comunicat transmis de Executiv.

Criteriile pentru acordarea stimulentelor pentru gestionarea fondurilor europene sunt:

  • gradul de progres în procesul de închidere a programelor europene aflate în derulare;
  • gradul de lansare a apelurilor de proiecte în cadrul programelor europene gestionate de MIPE;
  • gradul de elaborare, avizare și aprobată a contractelor, calculat ca raport între valoarea contractelor elaborate, avizate și aprobate și alocările aferente fondurilor europene gestionate de MIPE;
  • gradul de realizare a valorii autorizate a cheltuielilor eligibile pentru programele/planurile europene gestionate de MIPE, raportat la valoarea țintă pentru perioada de referință;
  • gradul de realizare a valorii sumelor transmise Comisiei Europene pentru programele/planurile europene gestionate de MIPE, raportat la valoarea țintă pentru perioada de referință;
  • numărul documentelor elaborate, inclusiv rapoarte, studii, acte normative, acte de procedură, note, analize, mecanisme, documente de programare și sisteme informatice, destinate implementării și gestionării fondurilor europene la nivelul MIPE.

Modalitatea de evaluare a îndeplinirii criteriilor cuantificabile și de acordare a stimulentelor va fi aprobată prin ordin al ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene.

Legislația actuală prevede un spor la salariul de bază de până la 50% pentru orele lucrate în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile, care se acordă proporțional cu timpul efectiv lucrat pentru proiect.

Mai mult, funcționarii care gestionează, controlează și coordonează fonduri europene la nivelul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) pot primi și stimulente financiare lunare între 2.500 și 5.000 lei.

