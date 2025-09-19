O clădire istorică din București devine centru al sportului urban. Accesul este liber

Autor: Teodor Serban
Vineri, 19 Septembrie 2025, ora 21:33
O clădire istorică din București devine centru al sportului urban. Accesul este liber
Evenimentul are loc la București FOTO Sport Arena Streetball

Pentru trei zile, între 19 și 21 septembrie, festivalul de sport urban Sport Arena Streetball va transforma zona din jurul Primăriei Sectorului 1 într-un centru al sportului urban.

Peste 10 zone dedicate sportului și mișcării, pentru toți membrii familiei, zona fanilor cu jocuri tematice, spațiu dedicat eSports și tehnologiei, muzică non-stop și concursuri cu premii din oră în oră sunt câteva dintre atracțiile care îi așteaptă pe bucureșteni. Accesul este liber!

Trupa de baschet acrobatic Face Team din Ungaria, cu reprezentații susținute în peste 100 de țări, revine în România cu noi momente unice de spectacol și adrenalină.

În cadrul evenimentului, circuitul național de baschet 3x3 Sport Arena Streetball își programează marea finală care va încheia sezonul aniversar cu numărul 20.

Peste 100 de echipe sunt așteptate în competiția oficială de 3×3 la toate categoriile de vârstă, începând de la sub 10 ani și până la plus 35 de ani, atât la masculin cât și la feminin.

Bucureștenii vor putea de asemenea practica diferite alte sporturi, printre care volei, tenis de masă, fotbal-tenis, badminton sau pickleball. Va fi amenajată și o zonă de dans pentru copii și adulți, unde vor avea loc sesiuni de inițiere susținute de către majoretele clubului iSports Dancers.

Nu vor lipsi terenurile de mini-baschet și mini-fotbal pentru copii, precum și o zonă multimedia care include și jocuri video pe console.

Vor fi organizate concursuri cu premii din oră în oră, iar DJ profesioniști vor asigura un vibe de festival de-a lungul celor trei zile de eveniment.

Atât pe terenul central dedicat competiției de baschet 3x3 cât și în zona fanilor vor avea loc mai multe momente de entertainment susținute de artiști ai Circului Metropolitan București sau de trupe de dans.

