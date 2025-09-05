Netanyahu a felicitat echipa Israel PT, în urma protestelor de la Turul Spaniei

Autor: Iosif Pintilie
Vineri, 05 Septembrie 2025, ora 22:50
102 citiri
Netanyahu a felicitat echipa Israel PT, în urma protestelor de la Turul Spaniei
Premierul Israelului, Benjamin Netanyahu FOTO Hepta

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a felicitat vineri echipa de ciclism Israel Premier Tech pentru decizia sa de a rămâne în Turul Spaniei, în ciuda manifestațiilor pro-palestiniene fără precedent la adresa cicliștilor săi.

„Bravo lui Sylvan (Adams, miliardarul israeliano-canadiano, proprietar al echipei) și echipei de ciclism a Israelului pentru că nu au cedat urii și intimidării. Sunteți mândria Israelului”, a scris el pe contul oficial de X al prim-ministrului Israelului.

Echipa Israel Premier Tech a refuzat să părăsească Turul Spaniei (La Vuelta), în ciuda ostilității manifestate pe traseul cursei prin importante manifestații propalestiniene.

Israelul pregătește hărți cu zone din Cisiordania pe care vrea să le anexeze. Scopul "este să elimine, pentru totdeauna, un stat palestinian de pe agendă"
Israelul pregătește hărți cu zone din Cisiordania pe care vrea să le anexeze. Scopul "este să elimine, pentru totdeauna, un stat palestinian de pe agendă"
Ministrul israelian de finanțe, Bezalel Smotrich, a declarat miercuri că se pregătesc hărți pentru anexarea unor teritorii din Cisiordania ocupată de Israel, pe care palestinienii le doresc...
Anunț amenințător al Israelului: „Vă supraveghem în permanență și în toate circumstanțele”
Anunț amenințător al Israelului: „Vă supraveghem în permanență și în toate circumstanțele”
Israelul a lansat pe orbită un nou satelit de spionaj - Ofek 19 - şi ameninţă că ”vă supraveghem în permanenţă şi în toate circumstanţele”, relatează AFP. ”Puţine ţări...
#sport extrem, #Netanyahu, #Israel , #stiri din sport
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Americanii, OUT! Donald Trump n-a stat pe ganduri si a luat decizia. Casa Alba a confirmat oficial
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Gigi Becali i-a intins o bancnota de 500 Euro unui calugar de la Muntele Athos, apoi a tras-o si "a ras satanic"! "Sterge aia"

Ep. 124 Israelul ne avertizează că

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Netanyahu a felicitat echipa Israel PT, în urma protestelor de la Turul Spaniei
  2. Naționala României, umilită de Canada pe Arena Națională. Înfrângere fără drept de apel
  3. Louis Munteanu, OUT! Schimbare de ultim moment făcută de Mircea Lucescu, la meciul cu Canada BREAKING NEWS
  4. Visul oricărui suporter: un fan al unei echipe din Anglia, chemat de antrenor să joace pentru echipă
  5. Ce a făcut naționala U21 în meciul cu Kosovo, jucat la Iași. Debut pentru Costin Curelea
  6. Dinamo Kiev se gândește să renunțe la Blănuță, la doar două zile după transfer. Ședință de urgență, după mesajele pro-ruse ale atacantului BREAKING NEWS
  7. Cele mai populare competiții din lumea fotbalului
  8. Meciul Franței a fost amânat, după ce autocarul adversarei a avut accident. Cinci persoane au ajuns la spital
  9. Dinamo transferă de la Steaua: „Un plus de experiență”
  10. Accidentare dură în Brazilia - Chile. Jucătorul care a vomitat după ce s-a ciocnit de un coleg