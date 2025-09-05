Netanyahu a felicitat echipa Israel PT, în urma protestelor de la Turul Spaniei

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a felicitat vineri echipa de ciclism Israel Premier Tech pentru decizia sa de a rămâne în Turul Spaniei, în ciuda manifestațiilor pro-palestiniene fără precedent la adresa cicliștilor săi.

„Bravo lui Sylvan (Adams, miliardarul israeliano-canadiano, proprietar al echipei) și echipei de ciclism a Israelului pentru că nu au cedat urii și intimidării. Sunteți mândria Israelului”, a scris el pe contul oficial de X al prim-ministrului Israelului.

Echipa Israel Premier Tech a refuzat să părăsească Turul Spaniei (La Vuelta), în ciuda ostilității manifestate pe traseul cursei prin importante manifestații propalestiniene.

