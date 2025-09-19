Bravo, campionule! Alex Bologa, singurul român cu o medalie paralimpică de aur, a devenit campion european

Alex Bologa a câștigat medalia de aur la Campionatul European de Judo pentru Nevăzători IBSA 2025, desfășurat în perioada 19–21 septembrie la Tbilisi, Georgia.

Florin Alexandru Bologa, campionul mondial și paralimpic în exercițiu, s-a confruntat la categoria J1 masculin -70 kg cu Dong Dong Camanni (ITA), medaliat cu argint la Mondialele 2025.

De la start, Alex a atacat neîncetat cu tehnici de morote-seoi-nage, testând rezistența adversarului. Penalizările s-au acumulat, ceasul a bătut ultimele secunde, dar în stilul său caracteristic, Alex și-a găsit momentul perfect: cu doar câteva secunde înainte de final, a aplicat osae-komi-waza, iar arbitrul a ridicat mâna și a semnalat ippon – aurul european era al României!

Această victorie reconfirmă statutul lui Alexandru Bologa ca referință absolută în judo-ul paralimpic, demonstrând curaj, tehnică și o capacitate extraordinară de concentrare în momentele decisive, notează Comitetul Național Paralimpic pe Facebook.

Alături de el, Daniel Vargoczki a reprezentat România la categoria J2 masculin -81 kg, continuând să impresioneze prin evoluții solide și tehnică de top.

