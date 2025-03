ANAD a făcut anunțul, după ce FCSB a fost acuzată de dopaj de Marius Șumudică. Număr uriaș de probe recoltate

Agenţia Naţională Anti-Doping (ANAD) anunţă, miercuri, că în 2024 a recoltat în total 3.131 de probe. Dintre acestea, în fotbal s-au recoltat 198 probe de urină şi 32 probe de sânge în afara competiţiei şi 96 probe de urină în competiţie.

Astfel, la nivel naţional, în anul 2024, disciplina fotbal s-a clasat pe locul 1 în statistica disciplinelor sportive raportat la numărul de probe recoltate, precizează ANAD.

În perioada ianuarie – februarie 2025, ANAD a recoltat 24 probe de urină în competiţie şi 5 probe în afara competiţiei la disciplina fotbal.

Conform Raportului WADA pentru anul 2023, România ocupă locul al 18-lea în lume în ceea ce priveşte controalele doping la disciplina ”fotbal”, subliniază ANAD.

Referitor la bugetul pentru implementarea programului naţional de testare, ANAD menţionează că acesta include pe lângă recoltarea şi analiza probelor biologice şi alte tipuri de cheltuieli necesare derulării în condiţii optime a testărilor anti-doping.

“ANAD colaborează constant cu Federaţia Română de Fotbal, Liga Profesionistă de Fotbal şi cluburile din Liga 1 pentru a menţine un mediu competiţional curat. ANAD este o instituţie independentă care respectă principiile transparenţei şi responsabilităţii, precum şi reglementările WADA, iar activitatea sa este verificată periodic pentru a se asigura că standardele internaţionale sunt respectate. În fiecare an, rapoartele de activitate şi datele privind testările sunt făcute publice, iar orice informaţie privind procesul de testare poate fi clarificată printr-un dialog deschis cu instituţiile media.

Este important ca subiectul luptei anti-doping să fie tratat cu responsabilitate, iar informaţiile prezentate să reflecte realitatea activităţilor desfăşurate de ANAD.

Rămânem deschişi la orice clarificare necesară şi reiterăm angajamentul. ANAD de a continua colaborarea cu toate instituţiile relevante pentru a asigura un sport curat şi corect în România”, a adăugat agenţia.

ANAD a mai explicat că implementează cerinţele Agenţiei Mondiale Anti-Doping (WADA) cu privire la întocmirea Planului Naţional Anual de Testare care are la bază un program de evaluare a riscurilor la dopaj, precum şi Documentul tehnic de analize specifice pe discipline specifice. Evaluarea riscurilor la dopaj ia în considerare următorii factori: cerinţe fizice şi psihologice (rezistenţa cardiovasculară, putere, forţă şi rezistenţă musculară), premii/venituri, istoricul la dopaj, informaţii culese din diferite surse, tipul de substanţe şi/sau metode interzise, statistici/cercetări cu tendinţele de dopaj, informaţii relevante din planul de testare aferent anului anterior, tipare de carieră, tipare sezoniere etc.

Analizele specifice indicate în documentul tehnic (TDSSA) sunt agoniştii receptorilor pentru eritropoietină (ERA), hormonul de creştere (hGH) şi factorii de eliberare ai hormonului de creştere (GHRF). După o clasificare a analizelor specifice indicate în TDSSA vs 2024 şi vs 2025 (ERA cu MLA de 10%, GH şi GHRF de 10 %), fotbalul este încadrat ca o disciplină cu risc mediu la dopaj, a menţionat ANAD.

