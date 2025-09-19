„Mi-au spus că voi lupta sau voi muri”. Drama prin care trece un atlet de top. Vacanța care i-a schimbat total viața

Cine nu a visat niciodată să nu se mai întoarcă din vacanţă? Probabil că Evans ar fi preferat să nu plece niciodată. Brigada motorizată ucraineană nr. 57 a dat publicităţii recent mărturia unui kenyan capturat pe front, care spune că a fost înrolat fără voia sa în timpul unei vacanţe la Sankt Petersburg, relatează Le Figaro.

Cel care spune că se numeşte Evans şi că este atlet de peste 10 ani explică într-un videoclip de aproximativ zece minute că a fost păcălit şi înrolat cu forţa în armata rusă. Totul ar fi început în timpul unei vizite turistice la Sankt Petersburg, la o dată nespecificată. Cu o zi înainte de întoarcerea sa programată în Kenya, Evans povesteşte că a fost abordat de un bărbat, care i-a propus să-i prelungească viza şi să-i găsească un loc de muncă.

În aceeaşi seară, bărbatul i-a prezentat un contract redactat în limba rusă, pe care Evans s-a grăbit să-l semneze. Interlocutorul său i-a cerut apoi paşaportul şi telefonul, promiţându-i că i le va înapoia în scurt timp. Dar evenimentele s-au precipitat: alţi bărbaţi au venit să-l ia cu maşina şi l-au dus într-o destinaţie necunoscută. Când a întrebat unde se duce, i s-a răspuns să „se relaxeze”. Dar câteva ore mai târziu, atletul kenyan s-a trezit într-o tabără militară. Acolo i s-a spus că a semnat un contract cu armata şi că nu poate să se retragă. „Mi-au spus că voi lupta sau voi muri”, a povestit el în faţa Brigăzii 57 motorizate.

„Mi-am scos echipamentul şi am fugit prin pădure”

„Nu sunt un inamic al Ucrainei, eram prizonierul situaţiei”, se justifică Evans. „Această semnătură mi-a ruinat viaţa.”

Cetăţeanul kenyan explică că a urmat o săptămână de antrenament, în care a învăţat să mânuiască o armă. În tabără, „majoritatea erau ruşi, dar erau şi belaruşi şi tadjici”, mărturiseşte el.

El nu vorbeşte limba şi nu înţelegea nimic din instrucţiuni. La sfârşitul pregătirii, a fost trimis direct într-o zonă de luptă. În acel moment, Evans nu s-a gândit prea mult: „Mi-am scos echipamentul şi am fugit prin pădure, spre liniile ucrainene”, povesteşte el. „Dacă aş fi mers în cealaltă direcţie, aş fi fost împuşcat”. După două zile de rătăcire, atletul a dat peste o patrulă ucraineană care l-a ameninţat cu arma. El a ridicat mâinile în aer şi a explicat situaţia în care se afla. „M-au legat şi m-au dus la comandantul lor. Mi-au dat apă şi mâncare”, a povestit el plângând.

La sfârşitul videoclipului, Evans imploră să nu fie trimis înapoi în Rusia în cadrul unui potenţial schimb de prizonieri. „O să mă omoare. Am o fiică de 16 ani acasă, care locuieşte cu mama mea. Are nevoie de mine”, spune el. În descrierea videoclipului său publicat pe YouTube, Brigada 57 motorizată „subliniază că interviul a fost înregistrat cu consimţământul prizonierului”. „Dar nu trebuie să uităm că este vorba de o persoană care a luptat alături de inamic şi că, prin urmare, este la latitudinea voastră să credeţi sau nu cuvintele şi lacrimile sale”, adaugă unitatea.

Recrutarea de africani de către Rusia pentru a duce războiul în Ucraina nu este deloc o noutate. Kievul a anunţat deja capturarea unor mercenari proveniţi din mai multe ţări africane. Atraşi de promisiunile de locuri de muncă şi salarii fabuloase, mulţi dintre ei se înrolează de bunăvoie, provenind din Togo, Nigeria sau Camerun. Dar o altă parte este, de asemenea, victima a manipulării şi recrutată cu forţa, aşa cum a demonstrat o anchetă a France 24, difuzată în iunie anul trecut. Fără o pregătire reală, ei sunt adesea folosiţi drept carne de tun.

