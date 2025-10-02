Ziare.com Fara Filtru: Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Un nou comandant la CSA Steaua. Pe cine a numit Ionuț Moșteanu: „Secția de fotbal trebuie transformată într-o poveste de succes.”

Autor: Iosif Pintilie
Joi, 02 Octombrie 2025, ora 19:52
45 citiri
Un nou comandant la CSA Steaua. Pe cine a numit Ionuț Moșteanu: „Secția de fotbal trebuie transformată într-o poveste de succes.”
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, l-a împuternicit la conducerea clubului CSA Steaua pe colonelul Eduard Danilof. Foto: Facebook / Ionut Mosteanu

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, anunță că l-a împuternicit, joi, la conducerea clubului CSA Steaua pe colonelul Eduard Danilof.

Acesta este un ofițer cu aproape 30 de ani de experiență, veteran în misiuni internaționale în Irak și Afganistan, dar și cu "o solidă experiență de management" în administrarea Stadionului Steaua, conform unui comunicat transmis de USR.

"Colonelul Danilof va avea tot sprijinul meu și al echipei ministerului pentru a moderniza clubul și pentru a-l face performant. Vom demara un control pe toate departamentele și secțiile sportive și vom profesionaliza modul în care CSA funcționează", a precizat Moșteanu.

Pentru următoarele șase luni, obiectivele sunt "reorganizare, reformă, rezultate".

"Avem două obiective clare: 1. Scoaterea clubului din stagnare și modernizarea managementului. 2. Transformarea secției de fotbal într-o poveste de succes, printr-un model sustenabil, care să respecte legea și să atragă investitori. Steaua nu poate trăi doar din amintiri. Trebuie reclădit clubul cu mult profesionalism", a menționat ministrul.

El îl înlocuiește pe colonelul Petruț-Dănuț Sârghe-Ciobanu, care pe 17 martie a fost împuternicit, pe o perioadă de șase luni, la comanda Clubului Sportiv al Armatei Steaua București.

Contractul pentru achiziția corvetei ușoare din Turcia va fi semnat în luna noiembrie, spune ministrul Apărării: ”Va veni şi un sistem de rachete american”
Contractul pentru achiziția corvetei ușoare din Turcia va fi semnat în luna noiembrie, spune ministrul Apărării: ”Va veni şi un sistem de rachete american”
Corveta ușoară pe care România o achiziționează din Turcia va fi rezultatul unei negocieri directe între Guvernul Bolojan și cel turc, iar contractul urmează să fie semnat în luna...
Ministrul Apărării explică de ce România nu intervine în spațiul aerian al Ucrainei: ”Există o linie fină între a ajuta o țară în război și a deveni parte din el”
Ministrul Apărării explică de ce România nu intervine în spațiul aerian al Ucrainei: ”Există o linie fină între a ajuta o țară în război și a deveni parte din el”
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a clarificat joi, 2 octombrie, decizia României și a aliaților din NATO de a nu interveni în spațiul aerian al Ucrainei. „Există o linie foarte fină...
#sport, #Ionut Mosteanu, #CSA Steaua , #stiri fotbal
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Ucrainenii au aflat ca Mircea Lucescu va scoate din buzunar 17.500.000 Euro si nu au stat pe ganduri
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
A inceput "revolutia": omul de 50.000.000 Euro, asteptat in Romania
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. FCSB - Young Boys se joacă ACUM. Campioana joacă în inferioritate numerică și primește gol LIVE TEXT
  2. Un nou comandant la CSA Steaua. Pe cine a numit Ionuț Moșteanu: „Secția de fotbal trebuie transformată într-o poveste de succes.”
  3. Surpriză uriașă! Fiul lui Zinedine Zidane, convocat la echipa națională. Nu va reprezenta Franța
  4. Jucătorul de la FCSB de care Gigi Becali abia așteaptă să scape: "E ceva... nu are viață în el"
  5. Lovitura pe care a dat-o Răzvan Burleanu: va ocupa o poziție înaltă la FIFA
  6. Un celebru milionar recunoaște: ”În 25 de ani am fost de două ori la o nuntă, una a fost a mea”
  7. Gigi Becali s-a sucit și a schimbat echipa în ultima clipă: ”Ăștia nu sunt jucători?”
  8. Cum profită familia lui Lamine Yamal de faima fotbalistului: ”Pregătiţi-vă să o întâlniţi”
  9. Statistică îngrijorătoare pentru fotbalul românesc. Ce spune raportul UEFA
  10. Norvegianul Haaland atacă recordul lui Leo Messi. Ce trebuie să facă starul lui City