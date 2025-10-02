Un nou comandant la CSA Steaua. Pe cine a numit Ionuț Moșteanu: „Secția de fotbal trebuie transformată într-o poveste de succes.”

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, l-a împuternicit la conducerea clubului CSA Steaua pe colonelul Eduard Danilof. Foto: Facebook / Ionut Mosteanu

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, anunță că l-a împuternicit, joi, la conducerea clubului CSA Steaua pe colonelul Eduard Danilof.

Acesta este un ofițer cu aproape 30 de ani de experiență, veteran în misiuni internaționale în Irak și Afganistan, dar și cu "o solidă experiență de management" în administrarea Stadionului Steaua, conform unui comunicat transmis de USR.

"Colonelul Danilof va avea tot sprijinul meu și al echipei ministerului pentru a moderniza clubul și pentru a-l face performant. Vom demara un control pe toate departamentele și secțiile sportive și vom profesionaliza modul în care CSA funcționează", a precizat Moșteanu.

Pentru următoarele șase luni, obiectivele sunt "reorganizare, reformă, rezultate".

"Avem două obiective clare: 1. Scoaterea clubului din stagnare și modernizarea managementului. 2. Transformarea secției de fotbal într-o poveste de succes, printr-un model sustenabil, care să respecte legea și să atragă investitori. Steaua nu poate trăi doar din amintiri. Trebuie reclădit clubul cu mult profesionalism", a menționat ministrul.

El îl înlocuiește pe colonelul Petruț-Dănuț Sârghe-Ciobanu, care pe 17 martie a fost împuternicit, pe o perioadă de șase luni, la comanda Clubului Sportiv al Armatei Steaua București.

Ads