Primul sportiv de top care refuză să participe la Jocurile Dopaților. Rivalul lui David Popovici a refuzat două milioane de dolari

Autor: Iosif Pintilie
Joi, 18 Septembrie 2025, ora 17:03
168 citiri
Jack Alexy, David Popovici și Kyle Chalmers FOTO X Esportes Info

Înotătorul Kyle Chalmers, de şase ori campion mondial, a refuzat să participe la Enhanced Games. Dacă ar fi participat, el ar fi primit o sumă de bani „care i-ar fi schimbat viaţa”, relatează Reuters.

Managerul lui Chalmers, Phoebe Rothfield de la W Sports & Media, a confirmat că sportivul în vârstă de 27 de ani a fost abordat de organizatorii Enhanced Games pentru a participa la eveniment.

„Este o sumă de bani care ar schimba viaţa unui înotător – sau a oricărui sportiv olimpic australian, de altfel”, a declarat Rothfield pentru Sydney Morning Herald.

„Ar fi putut să asigure un viitor pentru el şi familia sa şi să-l ajute cu ipoteca, dar Kyle a refuzat din start. A fost o discuţie scurtă. Ceea ce îl motivează este să concureze pentru ţara sa, să urce pe podium în tricoul verde şi auriu şi să practice sportul pentru că îl iubeşte.”

Chalmers, campionul la 100 m liber la Jocurile Olimpice de la Rio din 2016 şi vicecampion la Tokyo şi Paris, îşi propune să concureze la a patra ediţie a Jocurilor Olimpice, la Los Angeles, în 2028.

World Aquatics a anunţat în iunie un regulament care va împiedica orice sportiv sau oficial care susţine sau aprobă dopajul să participe la competiţiile sale, ceea ce înseamnă că trecerea de la competiţiile tradiţionale la Enhanced Games este o cale fără întoarcere.

Înotătorul britanic Ben Proud a anunţat săptămâna trecută că s-a alăturat Enhanced Games, atrăgând critici din partea federaţiei britanice de înot.

Atletul Fred Kerley, medaliat cu argint şi bronz la 100 m la Jocurile Olimpice, a confirmat miercuri că s-a înscris la eveniment la câteva săptămâni după ce a primit o suspendare provizorie pentru neîndeplinirea obligaţiilor de raportare a locului unde se află.

#sport, #Kyle chalmers, #jocurile dopatilor , #stiri din sport
