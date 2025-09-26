Competiția care va aduna peste 12.000 de sportivi din peste 70 de țări la București

Competiția care va aduna peste 12.000 de sportivi din peste 70 de țări la București
Maratonul București va avea loc în perioada 11-12 octombrie. Foto: Facebook / Bucharest Marathon

Aproximativ 12.000 de alergători din peste 70 de țări sunt așteptați să participe la cursele din cadrul celei de-a 18-a ediții a Raiffeisen Bank Bucharest Marathon, care va avea loc pe 11 și 12 octombrie în Capitală, au anunțat organizatorii evenimentului, vineri, într-un comunicat de presă, remis AGERPRES.

'12.000 de alergători sunt așteptați să participe la această ediție, consolidând statutul de eveniment sportiv internațional de top în Europa Centrală și de Est. Ca o recunoaștere a standardelor și a impactului său global, evenimentul deține certificarea World Athletics Road Race Label, iar în 2024 a găzduit Campionatul Mondial de Maraton Masters - primul Campionat Mondial dedicat unei probe atletice olimpice desfășurat vreodată în România', precizează sursa citată.

Cu un traseu care parcurge puncte-cheie ale Bucureștiului - Piața Constituției, Șoseaua Kiseleff, Bulevardul Regina Elisabeta, Parcul Cișmigiu, Calea Victoriei, Bulevardul Unirii și alte zone emblematice, evenimentul își propune să ofere participanților și o experiență culturală și urbană.

'Ne bucurăm că Maratonul București a crescut constant și frumos de la an la an, dezvoltând în jurul lui o comunitate ce crede în performanță. Este o dovadă că sportul are puterea de a uni, de a inspira și de a transforma mentalități. Raiffeisen Bank Bucharest Marathon este despre oameni, despre echilibru, despre viitor,' a declarat Valeria van Groningen, președinte RunInBucharest, organizatorul competiției.

Sâmbătă, 11 octombrie, vor avea loc cursele 10 km individual Vodafone și Cursa Populară EY Romania (2,5 km), iar duminică, 12 octombrie, este ziua dedicată curselor de 42 km Raiffeisen Bank, Cursa 21 km Autonom, Cursa Ștafeta E.ON Energie România.

Organizatorul evenimentului, RunInBucharest, anunță că înscrierile online sunt deschise până marți, 7 octombrie, în limita locurilor disponibile, și că 17 cauze sociale sunt susținute de Maratonul București și de alergători.

Traseele pentru toate cursele au startul în centrul Bucureștiului, în Piața Constituției, iar hărțile sunt disponibile pe site-ul www.bucharest-marathon.com.

