Nadia Comăneci, întâlnire cu premierul Ilie Bolojan. Despre ce au discutat

Autor: Iosif Pintilie
Marti, 14 Octombrie 2025, ora 07:42
295 citiri
Nadia Comăneci FOTO Instagram Nadia Comaneci

Nadia Comăneci, legendă a sportului naţional şi mondial, şi Mihai Covaliu, preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, s-au întâlnit, luni, cu premierul Ilie Bolojan şi vicepremierul Tánczos Barna.

Întâlnirea desfăşurată în biroul prim-ministrului de la Palatul Victoria a avut ca teme de discuţie pregătirile care se fac pentru celebrarea „Anului Nadia Comăneci” în 2026 şi pentru Gala dedicată inegalabilei gimnaste, care va avea loc în data de 29 mai anul viitor.

De asemenea, s-a discutat despre organizarea unor competiţii de gimnastică, evenimente sportive, educative şi despre lansarea documentarului dedicat Nadiei Comăneci.

”În memoria societăţii româneşti numele Nadia Comăneci a făcut istorie în ultimii 50 de ani. Rezultatele muncii sale şi performanţele realizate au inspirat şi vor continua să inspire”, a afirmat prim-ministrul Bolojan, adăugând că Executivul va oferi tot sprijinul necesar pentru organizarea evenimentelor.

Încurajarea practicării sportului de către copii şi tineri a fost un alt subiect discutat la întâlnirea de la Palatul Victoria.

În 2026 se împlinesc 50 de ani de la Jocurile Olimpice de la Montreal – ediţie a JO care a intrat în istoria sportului drept “Olimpiada Nadia Comaneci”, după ce Nadia a primit şapte note de 10 (primele în istoria concursurilor oficiale de gimnastică!) şi a stabilit un “record absolut”: 20 de puncte, la paralele inegale (potrivit codului de punctaj de la acea vreme).

Nadia Comăneci a cucerit cinci medalii la Montreal, trei de aur, la individual compus, bârnă şi paralele, una de argint, cu echipa României, şi una de bronz, la sol.

#sport, #Nadia Comaneci, #ilie bolojan , #stiri din sport
