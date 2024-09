Campionul mondial la categoria grea, Oleksandr Usyk, a fost reţinut de forţele de ordine la aeroportul din Cracovia, a declarat miercuri preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, precizând că între timp sportivul a fost eliberat, potrivit Reuters.

„Am fost indignat de această atitudine faţă de cetăţeanul şi campionul nostru”, a declarat Zelenski pe aplicaţia de mesagerie Telegram. „Campionul nostru a fost eliberat şi nimeni nu îl mai reţine”.

Încă nu se ştie de ce Usyk, în vârstă de 37 de ani, a fost reţinut. Campionul WBC, WBO şi WBA, care a câştigat, de asemenea, aurul la Jocurile Olimpice de la Londra din 2012, este considerat un erou naţional, el sprijinind eforturile de război ale Kievului.

Ukrainian boxer Oleksandr Usyk was detained in Krakow, but was soon released

