România face spectacol la Campionatul Balcanic de Mountain Bike. Medalie după medalie

Echipa naţională a României a câştigat 4 medalii de aur, una de argint şi două de bronz în cadrul Campionatului Balcanic de Mountain Bike XCO care a avut loc sâmbătă, la Câmpulung Muscel.

Ediţia 2025 a Campionatului Balcanic de Mountain Bike XCO, desfăşurată în cadrul evenimentului MTB Academy XCO, s-a încheiat cu succese remarcabile pentru reprezentanţii României. Traseul de 4,4 km si 170 m diferenţă de nivel a testat rezistenţa şi tehnica riderilor pe teren variat şi solicitant. Lista de start a competiţiei a adunat aproximativ 70 de rideri, printre cei mai puternici sportivi din şapte ţări balcanice.

Prima cursă a zilei, cea a cadeţilor, a strâns 25 de rideri din 6 ţări. Încă de la începutul probei, românul Roland Szigyarto (ACS A Pedal Forward) s-a desprins de adversarii lui şi a mers de unul singur spre finish, devenind primul campion balcanic al zilei, categoria cadeţi masculin. La scurt timp după, Roli a fost urmat de colegul lui de echipă, Milan Bartha, care a devenit vicecampion balcanic la aceeaşi categorie.

Următorul start al zilei a fost al celor din categoriile U19, U23 şi Elite. Primele tururi din cursă au fost conduse de riderii români Patrick Pescaru (CSU Targu Mures) şi Ede Molnar (Dinamo-Mit Clima-Bikexpert), fiind la scurt timp după întrecuţi de Mihai Brînză (Dinamo-Mit Clima-Bikexpert) care a câştigat titlul de campion balcanic la categoria Juniorilor/U19. La aceeaşi categorie, Theodor Pridon (CSU Targu Mures), a ocupat locul 3. La categoria Junioarelor, lupta a fost una puternică şi intensă. Aici, cea mai bine poziţionată româncă a fost Giulia Parvu (ACS Velocitas), care a încheiat pe locul trei.

La categoria U23 Masculin, Alex Ilie (Dinamo-Mit Clima-Bikexpert) a câştigat titlul de campion balcanic după ce a mers constant întreaga cursă şi a reuşit să ajungă şi să depăşească grupul fruntaş spre finalul cursei. În cadrul aceleiaşi competiţii, Patrick Pescaru (CSU Târgu Mureş) s-a impus la categoria Elite Masculin.

“Organizarea cu succes a Campionatului Balcanic de MTB XCO vine la finalul unui sezon încărcat cu competiţii internaţionale, ceea ce reprezintă un prilej de bucurie pentru Federaţia Română de Ciclism. Am avut plăcerea anul acesta să organizăm două campionate balcanice (Şosea şi MTB XCO), o etapă din Cupa Mondială de E-MTB, o etapă din Cupa Continentală de MTB XCO, si bineînţeles, Turul României care s-a încheiat duminica trecută, la Bucureşti. 2026 se anunţă un sezon cel puţin la fel de încarcat cu evenimente internaţionale de ciclism în România, ceea ce sperăm să aducă mai multă popularitate acestui sport.” a declarat Cătălin Sprinceană, preşedintele Federaţiei Române de Ciclism.

