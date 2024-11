Candidatul la șefia Comitetului Internațional Olimpic care promite să clarifice genul în sport: „Riscăm să pierdem sportul feminin”

Politici clare asupra genului, protejarea sportului feminin şi extinderea consultării pentru reintegrarea Rusiei la Jocurile Olimpice sunt priorităţile stabilite de Sebastian Coe, preşedintele World Athletics, şi candidat la preşedinţia Comitetului Internaţional Olimpic (CIO), într-un interviu acordat AFP.

''Dacă nu îl protejăm şi nu avem o linie politică clară şi fără ambiguitate pentru a realiza acest lucru, riscăm să pierdem sportul feminin. Personal şi ca preşedinte al unui sport olimpic, pur şi simplu nu sunt pregătit să se întâmple asta'', a spus actualul preşedinte al atletismului mondial (World Athletics).

Dublu campion olimpic la 1.500 m, la Moscova 1980 şi Los Angeles 1984, Coe spune că s-a simţit ''incomod'' la momentul controversei privind genul în boxul feminin, în timpul Jocurilor de la Paris. Algerianca Imane Khelif (66 kg) şi taiwaneza Lin Yu-ting (57 kg) au participat la turneul olimpic feminin şi au câştigat aurul la categoria lor, deşi au fost excluse de la Mondialele din 2022 şi 2023, după ce nu au reuşit să treacă de testele de eligibilitate într-un sport care comportă ''pericole inerente''.

''Nu cred că se poate trata cu uşurinţă un sport precum boxul. Avem nevoie de politici clare ca în toate sporturile, a argumentat britanicul în vârstă de 68 de ani. Federaţiile internaţionale aşteaptă ca acest cadru să fie impus de mişcarea olimpică'', a spus Coe.

Sebastian Coe este unul dintre cei şapte candidaţi care îşi propun să-i succeadă lui Thomas Bach în fruntea organismului olimpic internaţional, ale cărui alegeri vor avea loc în martie 2025. Contracandidaţii lui la alegerile din 2025 sunt Kirsty Coventry, ministrul sportului din Zimbabwe şi fostă înotătoare, Juan Antonio Samaranch - fiul unui fost preşedinte al CIO, David Lappartient, preşedintele Uniunii Cicliste Internaţionale, prinţul Feisal Al Hussein al Iordaniei, Morinari Watanabe, preşedintele Federaţiei internaţionale de gimnastică, şi Johan Eliasch, un om de afaceri, directorul companiei Head, membru al CIO din iulie 2024.

După ce a condus comitetul de organizare a Jocurilor de la Londra 2012 şi a preluat conducerea World Athletics în 2015, Sebastian Coe crede că este ''foarte bine echipat pentru a-şi asuma rolul'' de şef al CIO: ''Am tendinţa să cred că am fost pregătit pentru asta toată viaţa. De fapt, de când aveam 11 ani, când mi-am pus prima oară o pereche de pantofi de alergat. Am o viziune. Şi cel mai important, am un plan pentru următoarea generaţie a mişcării olimpice. Trebuie să ne întrebăm dacă folosim cât mai bine abilităţile şi experienţele tuturor membrilor pe care îi întâlnesc în timpul sesiunilor şi conferinţelor. Nu sunt sigur că acesta este cazul şi nici că avem structurile adecvate care ne-ar permite să o facem în mod optim.''

În calitate de şef al atletismului mondial, Coe a avut uneori relaţii foarte tensionate cu anumiţi actori ai CIO, în special pentru că a interzis sportivilor ruşi şi belaruşi la competiţii. Mai întâi datorită sistemului de dopaj instituţionalizat promovat de Moscova, apoi după invadarea Ucrainei din februarie 2022.

Sub egida lui Thomas Bach, CIO a autorizat, la rândul său, o mână de sportivi din aceste două ţări să participe la Jocurile Olimpice de la Paris, sub un banner neutru, printre alte condiţii.

Pentru a decide mai bine dacă reintegrează sau nu Rusia şi Belarus la Jocuri, Coe doreşte să efectueze o consultare mai largă: ''Vreau să mă asigur, dacă voi deveni preşedinte, că vocile membrilor pot fi nu numai auzite, ci şi luate în considerare. Acest lucru ar implica un consiliu executiv care ascultă şi un birou al preşedintelui care asigură legătura cu toate părţile interesate.''

Britanicul este deschis ideii ca Jocurile să aibă loc în noi teritorii. După Los Angeles în 2028 şi Brisbane în 2032, India a aplicat pentru ediţia 2036 şi Arabia Saudită ar putea face acelaşi lucru, în timp ce pare să fie singura candidată la Cupa Mondială de fotbal din 2034.

''Nu închid ochii la faptul că o ţară, indiferent de continentul ei, vrea să ne organizeze evenimentele. Încurajez în mod activ competiţia între oraşele care au ambiţia de a face acest lucru şi ale căror interese se potrivesc cu ale noastre, fie că este vorba de Arabia Saudită, India sau orice alte ţări ale lumii'', a spus Coe.

