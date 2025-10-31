TAS a admis apelul: ce se întâmplă cu sportivii ruși, înaintea Jocurilor Olimpice de iarnă

Vineri, 31 Octombrie 2025, ora 21:56
Sportivii ruși ar putea reveni la Jocurile Olimpice. Foto: X / @TSN_Sports

Sportivii ruşi de la sanie ar putea fi eligibili să concureze în competiţiile de calificare înaintea Jocurilor Olimpice de iarnă din 2026, dacă îndeplinesc criteriile pentru statutul de neutru, după ce Tribunalul de Arbitraj Sportiv a admis parţial vineri apelul Federaţiei Ruse de Sanie.

În iulie, Federaţia Rusă de Sanie (RLF) a anunţat că va întreprinde acţiuni legale împotriva deciziei organismului mondial de conducere al acestui sport de a exclude sportivii ţării, chiar şi ca neutri, din procesul de calificare pentru Jocurile Olimpice de la Milano Cortina.

Federaţia Internaţională de Sanie (FIL) a votat în cadrul congresului său din Tampere, Finlanda, în luna iunie, prelungirea excluderii actuale a sportivilor ruşi din competiţiile sale. De asemenea, a votat împotriva autorizării unui program pentru sportivii ruşi neutri.

RLF a declarat că a notificat organismul de conducere cu privire la intenţia sa de a contesta decizia în instanţele internaţionale.

„Vineri, 24 octombrie 2025, a avut loc o audiere virtuală”, a declarat TAS într-un comunicat. „Comisia a decis că excluderea sportivilor RLF din competiţiile FIL se menţine, dar interdicţia de a concura pentru sportivii ruşi care îndeplinesc criteriile AIN (Individual Neutral Athlete) este anulată. În consecinţă, apelul a fost parţial admis.”

Cu toate acestea, comisia a respins cererea lor de reintegrare imediată în competiţiile internaţionale.

Cei şase sportivi implicaţi în apel — Aleksandr Gorbatsevich, Sofiia Mazur, Andrei Bogdanov, Iurii Prokhorov, Ekaterina Fomina şi Polina Grigore — solicitau participarea imediată la competiţiile FIL.

Decizia TAS vine în contextul unor sancţiuni mai ample împotriva sportivilor ruşi şi belaruşi, după invazia Rusiei în Ucraina în 2022.

