Scandal uriaș în una dintre cele mai tari ligi din SUA. Jucării sexuale, aruncate pe teren. Mai multe persoane au fost arestate

WNBA se confruntă cu o serie de incidente legate de jucării sexuale, în ultima săptămână şi jumătate astfel de obiecte fiind aruncate pe teren în timpul meciurilor din Atlanta, la 29 iulie, Chicago, la 1 august, Los Angeles, la 5 august, şi din nou Chicago, joi seara, cel mai recent obiect lovind terenul în ultimele secunde ale victoriei echipei Atlanta Dream în faţa Sky, relatează AP.

Jucăria sexuală care a ajuns pe parchet în Los Angeles aproape a lovit-o pe Sophie Cunningham, jucătoarea echipei Fever, în timpul meciului dintre Indiana şi Sparks. Jucării sexuale au fost aruncate şi la meciurile din New York şi Phoenix, dar nu au ajuns pe teren. Poliţia spune că o altă jucărie a fost aruncată la un meci din Atlanta la 1 august, deşi nu este clar dacă aceasta a ajuns pe teren.

Incidentele au creat provocări neaşteptate pentru ligă, echipe şi jucătoare, dar şi pentru echipa de securitate a arenei. Iată ce trebuie să ştiţi.

Au existat arestări?

Un bărbat a fost arestat sâmbătă în College Park, Georgia, după ce a fost acuzat că a aruncat o jucărie sexuală pe teren în timpul meciului din 29 iulie dintre Atlanta Dream şi Golden State Valkyries, potrivit poliţiei. Raportul poliţiei menţionează că acesta a aruncat o altă jucărie sexuală în timpul meciului din 1 august dintre Dream şi Phoenix Mercury, dar acel incident nu pare să fi dus la întârzierea jocului.

Bărbatul a fost pus sub acuzare pentru tulburarea ordinii publice, încălcarea proprietăţii private, indecenţă publică şi expunere indecentă. Toate cele patru sunt infracţiuni minore în statul Georgia, ceea ce înseamnă că, dacă va fi condamnat, pedeapsa pentru fiecare dintre ele poate fi o amendă de până la 1.000 de dolari sau închisoare de până la 12 luni. O infracţiune minoră pentru indecenţă publică şi expunere indecentă poate necesita, de asemenea, înregistrarea pe lista infractorilor sexuali a statului.

Ads

Raportul menţionează că bărbatul a declarat poliţiei că „era o glumă şi că gluma trebuia să devină virală”.

Un alt bărbat din Phoenix a fost arestat după ce poliţia a declarat că ar fi aruncat o jucărie sexuală în mulţime la un meci al echipei Mercury, marţi. Poliţia spune că tânărul de 18 ani a scos jucăria sexuală din buzunarul puloverului şi a aruncat-o spre scaunele din faţa lui, lovind un spectator în spate.

Bărbatul a declarat ulterior poliţiei că era o glumă care era populară pe reţelele de socializare şi că a cumpărat jucăria cu o zi înainte pentru a o lua la meci. El a fost ulterior imobilizat de un voluntar din arenă care a fost martor la incident şi a început să-l urmărească în timp ce bărbatul încerca să părăsească arena.

Poliţia a declarat că bărbatul a fost arestat sub suspiciunea de agresiune, tulburarea ordinii publice şi expunerea în public a materialelor cu conţinut sexual explicit.

New York Liberty a declarat joi seara pentru Associated Press că se desfăşoară o anchetă privind incidentul din New York şi că echipa cooperează cu forţele de ordine.

Ads

Ce dificultăţi întâmpină agenţii de securitate din arene în a opri acest fenomen?

Tipurile de jucării sexuale aruncate pe teren nu conţin, în general, elemente metalice, ceea ce înseamnă că detectoarele de metale din arene nu le pot detecta. Atunci când sunt ascunse pe corpul spectatorilor, acestea devin şi mai dificil de detectat.

Echipele de securitate ale arenei se confruntă cu provocări în interceptarea acestor obiecte, potrivit lui Ty Richmond, preşedintele diviziei de servicii pentru evenimente de la Allied Universal Security, o companie care furnizează servicii de securitate pentru anumite arene NBA, WNBA, NFL, MLB şi MLS din întreaga ţară.

„Nu toate stadioanele utilizează un proces de control consistent şi capabil să detecteze (jucăriile sexuale) din cauza a ceea ce ar presupune acest lucru – percheziţii corporale, deschiderea bagajelor, interzicerea bagajelor”, a spus el. „Există un conflict între oportunitate, adică admiterea fanilor în arenă şi în locul evenimentului, care este o chestiune importantă, şi securitate şi siguranţă.”

Ads

Limitele securităţii din arenă fac ca acţiunile legale să fie unul dintre cele mai puternice mijloace de descurajare a acestui tip de comportament, a spus Richmond.

„Decizia de a urmări penal şi de a arăta exemple de modul în care sunt tratate persoanele este foarte importantă”, a spus el. „Fără îndoială, cred că va face diferenţa. Aplicarea acesteia este importantă, iar mediatizarea este importantă.”

WNBA a declarat că orice spectator care aruncă obiecte pe teren va fi sancţionat cu o interdicţie de cel puţin un an şi va fi urmărit penal.

Cum sunt afectate jucătoarele?

Pe măsură ce incidentele se înmulţesc, jucătoarele devin din ce în ce mai nervoase.

„Toată lumea încearcă să se asigure că W nu este o glumă şi că este luată în serios, şi apoi se întâmplă asta”, a spus Cunningham în podcastul ei, după ce marţi a fost aproape lovită de unul dintre jucăriile sexuale. „Mă gândesc: «Cum vom putea fi luate în serios vreodată?»”

Nicio altă ligă sportivă profesionistă nu s-a confruntat cu astfel de perturbări cauzate de jucării sexuale. Acest incident a declanşat o discuţie online despre alegerea autorilor de a arunca aceste obiecte în timpul meciurilor dintr-o ligă feminină.

Ads

„Sexualizarea femeilor este un fenomen care există de secole. Aceasta este cea mai recentă versiune a lui. Nu este amuzant. Nu ar trebui să fie subiectul glumelor”, a declarat joi Cheryl Reeve, antrenorul echipei Minnesota Lynx. „Sexualizarea femeilor este folosită pentru a le ţine în subordinea bărbaţilor, iar acest lucru nu este diferit.”

În ciuda comportamentului criminal care a dus la arestări, cel puţin o piaţă de predicţii bazată pe criptomonede oferă tranzacţii care permit utilizatorilor să parieze dacă jucăriile sexuale vor fi aruncate în viitor la meciurile WNBA.

Jucătoarele şi-au exprimat nemulţumirea şi pe reţelele de socializare, repetând îngrijorările legate de protocoalele de securitate din arenă.

Isabelle Harrison, de la Liberty, a postat săptămâna trecută pe X: „SECURITATE ÎN ARENĂ?! Alo??! Vă rog, faceţi ceva. Nu e amuzant. Niciodată nu a fost amuzant. A arunca ORICE pe teren este extrem de periculos.”

Ads