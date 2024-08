Cine e sportivul din România care vrea s-o cucerească pe Megan Fox: ”Aș face toate plonjoanele”

La doar 21 de ani, Carol Kosinski și-a câștigat deja un loc de titular în naționala masculină de volei a României. El a vorbit deschis despre visul său ascuns, acela de a o întâlni pe Megaan Fox.

Câștigător al Cupei României cu Rapid, el a mai căpătat ceva în perioada petrecută în Giulești, în afară de trofeu. El s-a ales cu o nouă superstiție: culorile din Feng Shui, pe care le-a învățat de la mama coechipierului său de la Rapid și de la Arcada Galați, Filip Constantin.

„În afară de a intra cu dreptul în sală, nu am superstiții. Mai nou, am aflat de culorile din feng-shui datorită colegului Filip. Depinde de zi, depinde de lună, în ce an ești născut. Mama Constantin ne-a spus. M-am interesat și la Brașov, când i-am bătut în semifinale la ei acasă, deci a funcționat”, spune Carol Kosinski, component al naționalei de volei a României.

Tot la capitolul superstiții ar putea fi trecute și cele două lănțișoare pe care le poartă la gât, dar acestea au doar valoare sentimentală.

„Au fost primite de la părinții mei și au o valoare sentimentală”, afirmă Carol Kosinski.

Component al naționalei pe unul dintre cele mai spectaculoase posturi, cel de libero, Carol este un expert al plonjoanelor. Spune că le-ar face pe toate în schimbul unei întâlniri cu actrița Megan Fox. Speră chiar să o poată învăța volei.

„Pe cine aș vrea să învăț volei? Pe Megan Fox. Clar. Aș vrea să apar cu ea într-un film la Hollywood. Aș face toate plonjoanele să mă întâlnesc cu ea”, mărturisește sportivul.

Copil fiind, Carol se uita la desenele animate cu Phineas și Pherb. El avea și un personaj preferat dintre cei doi frați. De asemenea, recunoaște că tot din anii copilăriei voia să aibă superputeri.

„Unul dintre frații Phineas și Pherb aș fi vrut să fiu. Dar nu știu care. Cred că Phineas, că vorbește mai mult. Aș vrea să am ca putere specială invizibilitatea. Sau teleportarea. Una din astea două”, povestește Carol Kosinski.

Pasionat de tenis, el recunoaște că și-ar fi dorit să joace împotriva lui Roger Federer sau a Serenei Williams.

„L-am avut favorit pe Federer, nu mai joacă, deci să zicem că favorit actual e Djokovic. La fete merg pe Sabalenka. Mi-ar fi plăcut să joc tenis cu Serena Williams și cu Federer. Sau să joc în echipă cu ea la dublu, așa aș avea șanse”, spune sportivul.

Carol joacă volei de când se știe. A început la 6 ani și 10 luni și, după cum spune, s-a îndrăgostit de volei înainte de a-l începe. Pentru că-și însoțea mereu sora mai mare la antrenamente și, neputând fi dezlipit de geamul sălii de antrenament, a fost chemat de antrenor înăuntru. A intrat și nu a mai ieșit de acolo.

„Am început voleiul la 6 ani și 10 luni. Mi-a plăcut dinainte să mă apuc. Soră-mea s-a apucat înaintea mea de volei și stăteam la geam la intrarea în sală si domnul Wesselly, care era la Dinamo antrenor, mi-a spus ”hai, ia-ți echipamentul și hai în sală”. A stat cu mine șase luni într-un colț, la perete, să mă învețe tehnică, pas de jos, pas de sus, deci de la el am prins mare drag de volei”, mărturisește Carol Kosinski.

Între timp, atât el, cât și sora lui, Irina, au ajuns jucători foarte valoroși. Iar în sezonul trecut, fiecare a obținut câte un trofeu: el a luat Cupa României cu Rapid, iar Irina a câștigat titlul cu CSO Voluntari.

„Avem Duble Crown în familie. A mea e la loc de cinste acasă. Ea e la casa ei, deci a ei e la ea”, adaugă Carol Kosinski, component al naționalei de volei a României.

