Alpinistul nevăzător a ajuns pe Vârful Elbrus, la altitudinea de 5.642 de metri. ”Sunt recunoscător pentru întreaga echipă care a dus împreună cu mine tot greul acestei ascensiuni”

Colegul său, Răzvan Nedu, nu s-a simțit bine la cota 5.100 și a fost nevoit să se întoarcă la bază. "Mulțumirile mele se îndreaptă către întreagă echipa Climb Again și către alpinistul Teofil Vlad pentru că au făcut posibilă această ascensiune ", a mărturisit Alex, pe pagina sa de Facebook ”Astăzi ajuns pe Vârful Elbrus, 5.642 m, însoțit de ghidul român Teofil Vlad, fotograful Cătălin Grigoriu și ghidul rus Vyacheslav Muhranyan. Sunt recunoscător pentru întreaga echipă care a dus împreună cu mine tot greul acestei ascensiuni. Și mi-ar fi plăcut foarte mult să țin steagul sus, pe vârf, împreună cu prietenul și colegul meu, Răzvan Nedu, antrenorul Claudiu Miu și coordonatorul Iulian Lupoaia, doar că la altitudinea de 5.100 m, Răzvan nu s-a simțit bine și au fost nevoiți să se întoarcă.Mulțumesc din nou întregii echipe Climb Again prin care am demonstrat încă o dată că depășirea limitelor este posibilă”, a transmis alpinistul Alex Benchea.Alex Benchea este primul alpinist nevăzător din România care a escaladat, în decembrie 2019, vârful Kilimanjaro din Africa, de 5895 de metri, la finalul unei expediții de o săptămână.