Alpinistii Horia Colibasanu, Marius Gane si Peter Hamor au oprit expeditia de cucerire a muntelui Dhaulagiri, dupa ce au fost surprinsi de o avalansa

Avalansa a durat cateva zeci de secunde si i-a ingropat sub un strat de zapada de peste un metru, transformand ascensiunea intr-o cursa contra-cronometru pentru supravietuire, se arata intr-un comunicat de presa, de miercuri seara, transmis de reprezentantii alpinistului Horia Colibasanu."Nu ni s-a mai intamplat vreodata sa vina avalansa din lateral. La un moment dat probabil zapada a cazut peste peretele de gheata care ne proteja. Ne-a strivit pur si simplu inauntru. Am incercat sa opunem rezistenta ca sa pastram un mic buzunar de aer in jurul gurii. (...) S-a oprit avalansa. Era complet intuneric si, desi eram toti trei in acelasi cort, nu i-am mai auzit pe colegii mei. S-a facut liniste. Tot ce am putut sa fac a fost sa caut cat de repede briceagul in buzunarul de la piept. Stiam ca aceasta e procedura in caz de avalansa peste cort. Daca nu tai panza, nu ai cum sa iesi. Simteam ca se termina aerul. Am scos briceagul, am taiat cortul. A trebuit sa imping prin acel metru de zapada ca sa ies afara. Eram foarte incarcat cu adrenalina. Am reusit sa ies cu o mana in fata, mana cu briceagul, (...) sa respir", a declarat Horia ColibasanuHoria Colibasanu a declarat ca expeditia va fi oprita."Pe baza celor intamplate si a prognozei de vreme am decis sa oprim expeditia, riscurile sunt nejustificat de mari si preferam sa ne intoarcem acasa", a mai declarat Colibasanu.Alpinistul Horia Colibasanu si camarazii sai, Marius Gane - sportiv roman de performanta si alpinist de mare altitudine si Peter Hamor - alpinistul slovac care a urcat pe toate cele 14 varfuri de peste 8.000 de metri din Himalaya, au fost surprinsi, duminica noaptea, de o avalansa pe Dhaulagiri, in Himalaya, ei fiind nevoiti sa taie cortul in care se aflau pentru a se salva.Alpinistul Horia Colibasanu a anuntat, in 18 martie, ca incepe calatoria spre Nepal, Himalaya, unde planuieste sa continue proiectul ambitios inceput in 2019, si anume deschiderea unei rute noi spre varful Dhaulagiri, de 8.167 metri. Colibasanu este primul sportiv de performanta din Romania care s-a vaccinat impotriva COVID-19, acest lucru fiind posibil si datorita ocupatiei sale principale, aceea de medic stomatolog.Din echipa expeditiei pe Dhaulagiri fac parte trei alpinisti cu experienta: Horia Colibasanu, care are in palmares opt varfuri de peste 8.000 de metri, Marius Gane - sportiv roman de performanta si alpinist de mare altitudine, Peter Hamor - alpinistul slovac care a urcat pe toate cele 14 varfuri de peste 8.000 de metri din Himalaya.Cei trei sportivi urmau sa aiba o ascensiune fara oxigen si fara ajutorul serpasilor.Horia Colibasanu este sportiv de performanta, alpinist de mare altitudine, avand in prezent in palmares ascensiuni de succes pe 8 din cele 14 varfuri montane de peste 8.000 de metri din lume. Rezultatele sale sportive au fost apreciate si de presedintele Klaus Iohannis , care i-a acordat lui Horia Colibasanu in iunie 2017 cea mai importanta distinctie pe care o poate acorda presedintele: Ordinului National " Steaua Romaniei", in grad de Cavaler.Muntii pe care a urcat pana acum Colibasanu sunt: K2 (8.611 m), Manaslu (8.163 m), Dhaulagiri (8.167 m), Shishapangma (8.027 m), Annapurna (8.091 m), Makalu (8.463 m), Lhotse (8.516 m), Everest (8.848 m).Horia Colibasanu a participat la 22 de expeditii internationale de-a lungul carierei sale, facand echipa cu parteneri din diferite tari, cum ar fi Slovacia, Rusia, Spania si Polonia.Cariera sa sportiva, dar si cea medicala, sunt surprinse in documentarul "Superhombre", lansat in 2020 si premiat in cadrul mai multor festivaluri de film.