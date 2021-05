Momente dramatice pentru un roman in Himalaya. Alpinistul a fost suprins de o avalansa. Cum a reusit sa se salveze

Cei trei alpinisti se vor intoarce in tabara de baza, unde vor decide daca vor mai continua ascensiunea spre varf."Avem vesti din expeditie si din pacate nu sunt cele pe care le asteptam cu toti. Noaptea trecuta, la 6.800 de metri altitudine pe Dhaulagiri, o avalansa a venit peste cortul in care se aflau cei trei alpinisti si i-a ingropat in zapada. Au fost nevoiti sa taie cortul cu briceagul pentru a iesi.Peter si Horia au iesit primii. Marius a mai intarziat pentru ca nu si-a gasit imediat bocancii in cortul surpat sub zapada. Din fericire, au reusit sa isi gaseasca adapost intr-o grota pentru restul noptii si sa ajunga in siguranta in Tabara 1. Horia a transmis de acolo ca toti trei sunt teferi, dar trebuie sa coboare in Tabara de Baza. In functie de vreme si de celelalte conditii vor hotari in zilele urmatoare daca reiau ascensiunea", se arata intr-un mesaj postat pepagina de Facebook a alpinistului Horia Colibasanu.Alpinistul Horia Colibasanu a anuntat, in 18 martie, ca incepe calatoria spre Nepal, Himalaya, unde planuieste sa continue proiectul ambitios inceput in 2019, si anume deschiderea unei rute noi spre varful Dhaulagiri, de 8.167 metri. Colibasanu este primul sportiv de performanta din Romania care s-a vaccinat impotriva COVID-19, acest lucru fiind posibil si datorita ocupatiei sale principale, aceea de medic stomatolog.Din echipa expeditiei pe Dhaulagiri fac parte trei alpinisti cu experienta: Horia Colibasanu, care are in palmares opt varfuri de peste 8.000 de metri, Marius Gane - sportiv roman de performanta si alpinist de mare altitudine, Peter Hamor - alpinistul slovac care a urcat pe toate cele 14 varfuri de peste 8.000 de metri din Himalaya.