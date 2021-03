Perfomanta greu de egalat. Un serpas nepalez va escalada varful Everest pentru a 25-a oara

Kami Rita, in varsta de 51 ani, este recordmanul de ascensiuni pe "Acoperisul Lumii". El a cucerit in premiera acest varf in 1994, reusind sa repete performanta de 24 de ori in total, pana acum.Nepalezul a dorit sa efectueze cea de-a 25-a ascensiune in 2020, cu ocazia implinirii varstei de 50 ani, insa criza sanitara globala i-a dat planurile peste cap. Din cauza absentei turistilor, el nu a putut gasi o expeditie care i-ar fi permis sa realizeze aceasta noua performanta.Kami Rita detine si un alt record : in 2019, el a devenit prima persoana care a reusit doua ascensiuni pe Everest in decurs de o saptamana.Alpinist experimentat si cunoscut, serpasul nepalez a reusit pana acum 35 de ascensiuni de peste 8.00 m in cursul carierei sale, cu expeditii pe K2 (8. 611 m), Manaslu (8.163 m), Lhotse (8-516), dar mai ales pe Cho Oyu (8.188 m), pe care l-a escaladat de opt ori.CITESTE SI: