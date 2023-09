Antrenor american, uluit de cele gasite in Romania: In nicio tara din lume nu se apeleaza la asemenea practici

Sportul romanesc este lovit de un nou scandal de proportii! Un antrenor american, sosit si stabilit in Romania de cateva luni, spune ca s-a lovit de "comunism si rasism" intrucat nu este lasat sa-si faca meseria.

Mai exact, antrenorul de atletism Howard Dell a afirmat, pentru ProSport, ca fostei sale eleve, heptatlonista Beatrice Puiu, i s-a transims ca nu va mai face parte din lotul Romaniei cat timp va fi pregatita de un american.

Howard Dell, in varsta de 53 de ani, il gaseste vinovat pentru aceasta situatie pe presedintele Federatiei Romane de Atletism, Sandu Ion.

"Intr-o discutie cu fostul antrenor al sportivei, directorul tehnic Titi Mihail i-a spus ca atat timp cat eu sunt antrenorul ei, oricat de bune rezultate ar avea Beatrice, ea nu va face parte din lotul Romaniei. Nu l-am intalnit vreodata pe acest tip si nici nu am avut ocazia sa discut cu el. Am incercat insa sa ma vad de sapte ori cu presedintele Sandu Ion, am fost la el la birou cu prietenul Nana Falemi, pentru a traduce discutia, dar niciodata nu a vrut sa ma vada", a spus Dell.

Apoi, Dell a mentionat ca a renuntat la colaborarea cu Puiu pentru a nu-i face rau sportivei. El s-a declarat totodata socat de "comunismul si rasismul" din tara noastra.

"Beatrice a ales sa se pregateasa cu un alt antrenor pentru ca ii este teama sa infrunte comunismul si rasismul de care dau dovada Titi Mihail si Sandu Ion. Nu este menirea lor sa impuna unui atlet cu cine sa se pregateasca, in nicio tara din lume nu se apeleaza la asemenea practici. Titi Mihail si Ion Sandu nu au facut nimic pentru atletismul romanesc, priviti doar recordurile din ultimii 20 de ani. Priviti regresul surprinzator si rapid de care a dat dovada atletismul romanesc la Jocurile Olimpice! Nicio medalie, niciun rezultat notabil", a explicat Dell.

"Eu am venit in Romania cu o experienta din America mai mare ca a tuturor antrenorilor romani si, fara sa ma cunoasca, cei din Federatie mi-au santajat atleta sa schimbe antrenorul. Suna a rasism asta!", a mai spus americanul.

In replica, Sandu Ion, presedintele FR de Atletism, a negat acuzatiile lui Dell. "Noi nu le putem impune sportivilor sa isi schimbe antrenorul, nu avem cum sa facem asa ceva", a precizat Ion.

In paralel cu activitatea de antrenor, Howard Dell este si actor.