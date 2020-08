Atlet kenyan, campion olimpic si mondial, scos din concursul de la Monaco dupa ce a fost depistat cu COVID-19: "Nu am niciun simptom si sunt in mare forma"

"Nu am niciun simptom si sunt in mare forma. Este dezamagitor, dupa ce m-am antrenat dur in aceasta perioada de pandemie, sa nu pot participa la competitie. Dar din nefericire testul a fost pozitiv si nu pot face parte din echipa", a declarat Kipruto, 25 ani, campion olimpic la JO 2016, care a fost testat vineri la Eldoret, in tara sa.Kipruto urma sa faca parte dintr-o echipa de 11 atleti kenyeni care au obtinut viza de participare la reuniunea de la Monaco, prima a sezonului Ligii de Diamant, suspendata din cauza Covid-19.In acest sezon mai sunt programate concursurile de la Stockholm (23 august), Bruxelles (4 septembrie), Roma/ Napoli (17 septembrie), Doha (25 septembrie). Liga de Diamant se va incheia in China, pe 17 octombrie, dar gazda concursului nu a fost stabilita. Au fost anulate din cauza crizei sanitare etapele de la Eugene, Londra, Paris, Rabat, Gateshead si Shanghai.