Romania a naturalizat trei atlete din Kenya. La ce competitii pot participa

Legitimate la clubul Steaua Bucuresti, cele trei sportive au depus juramantul la Autoritatea Nationala pentru Cetatenie in prezenta presedintelui Federatiei Romane de Atletism, Florin Florea, a reprezentantilor clubului Steaua Bucuresti si a antrenorului Carol Santa.Cele trei atlete pot reprezenta de acum Romania in toate competitiile internationale. Joan Chelimo si Delvine Meringor au realizat deja baremul pentru Jocurile Olimpice in proba de maraton , iar Stella Ruto va incerca sa se califice in proba de 5.000 de metri sau in cea de 3.000 metri obstacole."Este un moment foarte important pentru atletismul romanesc. Aratam tuturor ca suntem o natiune deschisa, cu o gandire europeana si prin sosirea celor trei atlete intarim echipa Romaniei. Imi doresc ca in 4-6 ani Romania sa evolueze in Superliga Europei", a declarat Florin Florea, presedintele FR Atletism.Prima competitie la care cele trei sportive vor participa in Romania in acest an este Campionatul National de 5.000 si 10.000 de metri, de la Pitesti, de saptamana viitoare