Au fost amanate Campionatele Mondiale de Atletism, Under-20. Erau programate intre 17 si 22 august 2021 la Nairobi

World Athletics a precizat intr-un comunicat ca pandemia de coronavirus a fortat amanarea competitiei la care vor participa atletii cu varste de 16, 17, 19 si 19 ani la data de 31 decembrie 2021.In acelasi timp, World Athletics a comunicat ca Mondialele de mars de la Minsk se va desfasura in zilele de 23 si de 24 aprilie 2022, in timp ce Mondialele de semimaraton, programate la Yangzhou, au fost amanate cu o saptamana, pentru perioada 20-27 martie 2022.''Intreruperea cauzata de pandemia mondiala a ingreunat programarea evenimentelor internationale in urmatorii doi ani, dar noi vrem sa oferim cea mai mare certitudine posibila atletilor nostri, federatiilor membre, gazdelor de evenimente si fanilor. Am facut tot posibilul pentru a alege date care noi credem ca sunt realizabile si care ofera cea mai buna oportunitate pentru ca sportivii nostri si gazdele de evenimente sa straluceasca pe scena internationala'', a declarat Sebastian Coe, presedintele WA, intre-un comunicat.World Athletics lucreaza la reprogramarea Campionatelor Mondiale de cros, prevazute initial pentru 20 martie 2021.Forul mondial a confirmat ferestrele rezervate pentru campionatele nationale in anii 2021, 2022, 2023 si 2024 de catre federatiile din Europa, America de Nord, Caraibe si nordul Africii