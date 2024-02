Dezvaluirile unei foste campioane olimpice din Romania: "Plecam in strainatate cu un plic de supa, dormeam pe banci..."

O fosta campioana olimpica din Romania, o adevarata legenda a sportului romanesc, a vorbit despre problemele cu care s-a confruntat in anii comunismului.

Este vorba despre Maricica Puica, una dintre vedetele Romaniei la JO de la Los Angeles din 1984, care a cucerit atunci un aur la 3000 de metri si un bronz la 1500 de metri.

Sportiva, care a ajuns acum la varsta de 64 de ani, este trista in legatura cu soarta sportului romanesc, care a decazut atat de mult in ultima perioada. De remarcat faptul ca la Los Angeles, Romania cucerea 53 de medalii: "Mi-as fi dorit ca acum, de sarbatori, sa fi castigat la Loto premiul de 11 milioane de euro, ca sa am puterea sa ajut cu acesti bani mai multa lume", declara Puica intr-un interviu pentru ProSport.

Legat de partile negative ale fostului regim comunist, fosta sportiva comenta: "Iti era frica sa ai si un dolar in buzunar. Plecam cu mancarea in sacosa in deplasari, cu supa la plic si cu conserve. Marian Albu, cel care avea sa devina mai tarziu economist la fotbal, ne controla si trebuia sa-i predam tot cand ne intorceam din strainatate. Iar cand primeam cate o invitatie de participare la un concurs, ma simteam ca si cum am fi fost vanduti. Ne intreba cati bani ni se ofera, iar ulterior trebuia sa aduc hartia si banii la Minister. Organizatorii diverselor intreceri ne mai dadeau cate ceva pe sub mana, dar eram umilite pentru ca eram din Romania."

Ea mai spunea, tot in legatura cu Marian Albu, ca acesta controla absolut tot in legatura cu banii sportivilor: "Marian Albu ne lua la intrebari: "Tovarasa Puica, spuneti-mi, ce ati mancat in deplasari? Nu v-ati cumparat nimic?". Si nu a vrut sa ne dea hartie pana cand a intervenit generalul Dragnea. Si toate lucrurile astea incercam sa le facem pentru 20-30 de dolari. Imediat dupa Revolutie, Albu avea sute de mii de dolari, case, masini. De unde a avut banii respectivi? Ma rog sa ma intalnesc cu Marian Albu la vreun eveniment, pana acum nu am avut ocazia, sa-i spun de la obraz cateva lucruri, cum si-a batut joc de noi. Plecai cu plic de supa in buzunar si cu conserve, iar ei traiau cum traiau..."

In final, ea a dat si un pronostic in legatura cu participarea la JO 2016: "Va fi foarte greu sa mai obtinem cate o medalie. De acum, 10 ani, ne va fi foarte-foarte greu, veti vedea."

Pe langa medalia de aur de la JO 1984, Maricica Puica este si campioana mondiala, in 1982 la Roma si in 1984 la East Rutherford. Ea s-a nascut pe 29 iulie 1950.

