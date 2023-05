Florentina Marincu si Marian Oprea, medaliati la Praga. Cum au fost premiati de FRA

Florentina Marincu si Marian Oprea au castigat sambata doua medalii de bronz in cadrul Campionatelor Europene de atletism in sala, de la Praga.

Marincu a luat locul 3 la saritura in lungime, in timp ce Oprea a bifat o medalie de bronz la triplu salt, asa cum s-a intamplat si in 2011, tot la CE de sala.

Cele doua performante vor fi recompensate conform deciziei Federatiei de specialitate, cu premii de cate 5.000 de euro, dupa cum a reamintit, la Praga, presedintele forului atletic roman, Ion Sandu.

Iata care sunt toate recompensele pentru CE hotarate de Federatia romana de atletism, de la primul loc la al 8-lea: 15.000, 10.000, 5.000, 4.000 (este cazul Alinei Rotaru, ocupanta locului 4 la lungime, la Praga), 3.000, 2.000, 1.000 si 500 euro.

In finalele de duminica, alti 3 sportivi romani vor incerca cucerirea unei medalii la Praga: Cristina Bujin, finalista la triplusalt (proba incepe la 17,25, ora Romaniei), Catalin Campeanu (semifinalist, la ora 15,57, la 60 m garduri, care va incerca sa intre in finala de 8, programata la ora 18,15), precum si semifondista Florina Pierdevara, care concureaza direct in finala de la 1.500 m (ora 17,10).