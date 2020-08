FOTO Cum arata noul stadion de atletism inaugurat la Craiova. "Este singurul din Romania unde se pot organiza competitii internationale"

Edilii din Craiova sustin ca Stadionul de Atletism din Craiova este una dintre cele mai mari arene din Romania si singura omologata la categoria II de catre IAAF.Primarul Craiovei, Mihail Genoiu a afirmat la inaugurare ca noul stadion are o zona de incalzire, un stadion la scara 1/2, care permite clasificarea stadionului la categoria II: "Ceea ce este extraordinar de important pentru orasul Craiova, in momentul in care se vor face antrenamente de catre sportivii legitimati, acolo vor avea acces liber copiii din scoli unde vor tine probele de atletism conform programei sportive din scoala".La inaugurare a fost chemata si Lia Olguta Vasilescu , fostul primar din Craiova, care a spus ca este singurul stadion doar de atletism din Romania si singurul care poate sa gazduiasca competitii internationale.Complexul a fost construit in imediata vecinatate a noului stadion de fotbal " Ion Oblemenco ".La randul sau, Mihai Covaliu, presedintele Comitetului Olimpic Sportiv Roman, a spus ca orasul Craiova a dat foarte multi campioni sportului romanesc.Fosta mare atleta Gabriela Szabo a afirmat ca sportul romanesc are nevoie de infrastructura, pentru ca peste tot in Romania bazele "sunt asa cum sunt, din anii ' 60 - '70".Stadionul are zona de antrenament, zona de concurs, dar si o cladire principala compartimentata in patru corpuri, cu dotari moderne pentru sportivi, arbitri si media, necesare desfasurarii competitiilor omologate international. Sistemul de iluminat al nocturnei este unul de ultima generatie, fiind dimensionat sa asigure iluminatul unei competitii televizate. Cladirea principala a gradenelor (Corpuri A, B, C, D) are peste 5.000 de locuri pentru spectatori.Valoarea totala a lucrarilor de executie este de 46.518.437,56 lei cu TVA, iar investitia a fost suportata din bugetul local.Unul dintre consilierii locali PNL in CL Craiova, Adriana Ungureanu, si-a exprimat nemultumirea ca acestia nu au fost invitati la eveniment. "Bine ca am urlat 4 ani in Consiliul Local sa se faca stadionul de atletism, sa nu se ia banii de la investitii cum s-au luat 3 ani la rand, ca noi consilierii PNL si craiovenii n-am fost invitati la inaugurare! Rusine, Primaria Craiova ca nu a invitat sportivii si antrenorii din Craiova!", a scris Ungureanu pe pagina de Facebook