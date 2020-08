FOTO Marina Baboi, campioana nationala la atletism, a rupt internetul in doua. "Imi place de Ronaldo, ca-l vad des pe Instagram"

SURSA FOTO: FACEBOOK / MARINA ANDREEA BABOI

SURSA FOTO: INSTAGRAM / m.baboi

SURSA FOTO: INSTAGRAM / m.baboi

Sportiva are 21 de ani si vrea sa ia aurul olimpic pentru Romania."Ma antrenez zi de zi pentru asta. Sper ca in 2024 sa ajung la Olimpiada si acolo sa dau tot ce e mai bun din mine", a spus Marina Baboi, pentru Ziare.comCrescuta intr- o familie de sportivi, tatal sau a jucat fotbal, in liga a doua, pentru Flacara Moreni, tanara s-a apucat de sport, din intamplare."Am inceput atletismul din greseala. La scoala se dadeau probele sportive si a vazut profesorul ca fug mai repede ca si colegii mei. Si asta a fost. Nu voiam niciodata sa fac atletism. Asa a fost sa fie", a povestit Marina, pentru Ziare.com.Chiar daca tatal sau a fost fotbalist, ea nu urmareste sportul rege."Nu cunosc vreun fotbalist de la noi, spre rusinea mea. De afara, imi place Cristiano Ronaldo , ca-l vad mai des pe Instagram, imi apar postarile lui. Dar chiar nu cunosc fotbal si nici nu urmaresc. Eu sunt o fire asa, retrasa, nu-mi plac cluburile. La mare cand ma duc, ma duc la Corbu, nu merg la Mamaia sau Costinesti", a spus Marina Baboi.