Un antrenor roman, medaliat olimpic, a murit din cauza unui infarct

''Ion Zanfirache a fost unul dintre cei mai apreciati tehnicieni din atletismul romanesc si mondial. In anul 1988 a parasit Romania (unde activase in cadrul clubului Dinamo Bucuresti), stabilindu-se in Australia, impreuna cu sotia, dar si atleta sa, Daniela Costian (si astazi recordmana Romaniei la aruncarea discului).Pentru tara de la antipozi, Daniela Costian a castigat o medalie de bronz la Jocurile Olimpice din 1992, de la Barcelona si una de argint la Campionatele Mondiale in aer liber din 1993'', precizeaza FRA.''Revenit in tara si stabilit la Suceava unde a organizat un centru performant pentru pregatirea aruncatorilor, Ion Zanfirache a fost timp de sase ani antrenorul lui Andrei Gag, multiplu campion national si multiplu medaliat international in proba de aruncarea greutatii.Andrei Gag are in palmares, cu Ion Zanfirache alaturi, doua podiumuri la Jocurile Mondiale Universitare (locul 2 la Gwangju, Coreea de Sud, in 2015, si un loc 3 la Taipei, Taiwan, doi ani mai tarziu), o medalie de argint la Campionatele Mondiale Indoor de la Portland, din 2016, an in care a ratat prezenta in finala Jocurilor Olimpice de la Rio, cu toate ca a avut a avut acelasi rezultat cu cel al ultimului admis!'', se mai arata in comunicatul FRA.Zanfirache, nascut in 1953, a fost atlet de calibru, avand in palmares, printre altele, un titlu de campion balcanic la aruncarea discului (1982), dar si medalia de bronz la Universiada din 1981 de la Bucuresti.In 1983 a participat la Mondialele de la Helsinki, clasandu-se pe locul al 10-lea in Grupa A. In 1982 a ocupat locul al saptelea la Europenele de la Atena.