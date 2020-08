Norvegianul Karsten Warholm, a doua performanta din toate timpurile in proba de 400 metri garduri

Warholm a imbunatatit astfel recordul european care-i apartinea (46.92 la Zurich in 2019) si a fost la doar 9 sutimi de secunda de istoricul record mondial al americanului Kevin Young (46.78 in 1992). Norvegianul ar fi doborat recordul lui Young daca nu ar fi lovit al zecelea si ultimul gard.Intr-un sezon trunchiat din cauza crizei sanitare (Jocuri Olimpice amanate, Campionate Europene anulate) si pe un stadion fara spectatori, Warholm a continuat sa se remarce in aceasta proba, in care rezultate foarte bune au fost obtinute in ultimii ani si de americanul Rai Benjamin si qatarianul Abderrahman Samba, care nu au concurat duminica in capitala Suediei.