O competitie sportiva de traditie, amanata pentru prima data in 124 de ani

Initial, maratonul de la Boston fusese amanat de pe 20 aprilie pana pe 14 septembrie, dupa declansarea crizei sanitare globale, insa responsabilii evenimentului au decis joi, de comun acord cu autoritatile locale, sa anuleze editia din acest an a cursei, urmand sa returneze cheltuielile de inscriere tuturor participantilor.Conform Asociatiei atletice din Boston (BAA), cea care organizeaza maratonul din capitala statului Massachusetts, editia de anul viitor va avea loc pe 19 aprilie.Peste 100.000 de persoane si-au pierdut viata din cauza noului coronavirus in Statele Unite, acesta fiind cel mai mare numar de morti provocat de Covid-19 in orice tara sau regiune de pe glob.In 2013, la cea de-a 117-a sa editie, maratonul de la Boston a fost indoliat de un atentat. Doua bombe au explodat atunci in apropierea liniei de sosire, provocand moartea a trei persoane si ranirea altor 250.Alte doua maratoane majore prevazute in Statele Unite in cursul acestui an, cele de la Chicago (11 octombrie) si New Yok (1 noiembrie) sunt mentinute pentru moment.