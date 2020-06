Procurorii francezi cer patru ani de inchisoare si o amenda de 500.000 de euro pentru fostul presedinte al Federatiei Internationale de Atletism

Ziare.

com

Fostul presedinte, din 1999 pana in 2015, al Federatiei Internationale de Atletism (IAAF) si fiul sau, absent la proces, sunt judecati la Paris, impreuna cu alte patru persoane, in special pentru ca, incepand de la finalul anului 2011, au permis amanarea sanctiunilor disciplinare impotriva sportivilor rusi suspectati de dopaj , in schimbul finantarii si pentru contracte de sponsorizare si drepturi TV.Diack, in varsta de 87 de ani, este acuzat de coruptie, spalare de bani si abuz de incredere.Procurorii sustin ca Diack a solicitat mita in valoare totala de 3,45 milioane de euro de la sportivi suspectati de dopaj pentru a acoperi rezultatele testelor si pentru a-i lasa sa continue competitia, inclusiv in cadrul Jocurilor Olimpice de la Londra din 2012.Acestia spun, de asemenea, ca Diack a obtinut fonduri rusesti in valoare de 1,5 milioane de dolari in timp ce negocia drepturi de sponsorizare si de televizare pentru a ajuta la finantarea campaniei lui Macky Sall pentru alegerile prezidentiale din 2012 din Senegal, in schimbul incetinirii procedurilor antidoping.Anterior, Diack a negat acuzatiile.Fiul sau, Papa Massata, care a fugit din Franta in tara sa natala, Senegal, dupa inceperea anchetei franceze, este, de asemenea, acuzat ca a jucat un rol in complot si este judecat in absenta. Senegalul a refuzat extradarea lui.Alte patru persoane au fost acuzate in acest caz: Habib Cisse, fostul avocat al lui Diack la IAAF, Gabriel Dolle, care a supravegheat testele antidoping la IAAF, fostul sef al atletismului rus Valentin Balahnicev si fostul antrenor principal al lotului rus de atletism , Alexei Melnikov. Balahnicev si Melnikov nu au fost prezenti in fata instantei.Dolle a negat luarea de mita pentru a permite sportivilor rusi sa concureze. El a declarat instantei ca a fost de acord doar sa pastreze un profil scazut la numarul mare de teste pozitive la controalele antidoping in randul sportivilor rusi pentru a ajuta IAAF sa gaseasca sponsori."Domnul Diack mi-a cerut sa iau in considerare faptul ca IAAF se afla intr-o stare financiara periculoasa si avea nevoie de sponsori. Nu s-a pus niciodata problema de a permite sportivilor rusi sa participe la competitii internationale", a spus Dolle, in instanta.