Un campion european, suspendat patru ani!

Ziare.

com

Suspendarea lui Fsiha este calculata incepand cu data de 5 februarie 2020 si se va incheia pe 4 februarie 2024, dupa ce in esantioanele care i-au fost recoltate a fost depistat "testosteron artificial", a declarat joi presedintele comisiei antidoping suedeze, precizand ca decizia a fost luata "pe 11 mai", in unanimitate.In varsta de 24 ani, Robel Fsiha are la dispozitie pana la 1 iunie pentru a face apel impotriva suspendarii sale.In februarie, sportivul a explicat intr-un interviu acordat publicatiei suedeze Expressen ca a luat "doar un medicament impotriva racelii". "Sunt putin trist (din cauza suspendarii), insa nu stiu nimic", s-a aparat atunci atletul.Robel Fsiha este originar din Eritreea, tara din care a venit ca refugiat in 2013, incepand sa concureze pentru Suedia de la finele lui 2018. El a fost supus unui control antidoping pe 25 noiembrie 2019 in Etiopia.In luna urmatoare, Fsiha a devenit primul campion european suedez la cros, producand surpriza cu ocazia intrecerilor continentale desfasurate pe 8 decembrie la Lisabona.