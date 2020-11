Un campion mondial din Kenya a fost suspendat doi ani

Suspendat temporar din iulie, Manangoi va rata Jocurile Olimpice de la Tokyo, care au fost amanate pentru vara anului 2021, in urma pandemiei de coronavirus.Elijah Manangoi a fost gasit vinovat de faptul ca nu a fost gasit la trei controale antidoping inopinate, anul trecut, intre iulie si decembrie. Prin urmare, suspendarea sa intra in vigoare incepand cu 22 decembrie 2019 si se va incheia la 21 decembrie 2021.Conform AIU, sportivul kenyan a "acceptat consecintele incalcarii regulilor antidoping".Atletul in varsta de 27 de ani mai are in palmares o medalie mondiala de argint, in 2015, la Beijing.