Usain Bolt continua razboiul cu Lewis

Campionul olimpic Usain Bolt a comentat din nou acuzatiile de dopaj lansate de fostul mare atlet Carl Lewis.

Jamaicanul medaliat de trei ori cu aur la Jocurile Olimpice de la Beijing spune ca declaratiile americanului nu sunt fundamentate si denota lipsa de respect.

"Sunt suparat pe Carl Lewis. Nu are dreptul sa spuna asa ceva. Eu muncesc din greu pentru rezultatele mele si stiu ce fac. Sunt curat. Astfel de afirmatii nu fac decat sa ma enerveze. E dezamagitor ca un fost mare sportiv poate sustine asa ceva.

Carl Lewis e singurul care m-a acuzat de dopaj pana acum. Forurile internationale fac multe controale antidoping si sportul e mult mai curat. Declaratiile lui Lewis sunt pur si simplu lipsite de respect.", a declarat Lewis pentru 20 Minuten.

Sase medalii de aur a cucerit jamaicanul la Jocurile Olimpice din 2008 si 2012, fiind singurul sportiv din istorie care a reusit sa-si pastreze titlul olimpic in probele de 100 metri, 200 metri si stafeta 4 x 100 metri.

In comparatie, americanul Carl Lewis are in palmares noua medalii de aur si una de argint, cucerite in perioada 1984-1996 (100 metri, 200 metri, stafeta 4 x 100 metri si saritura in lungime).

C.F.