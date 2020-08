Usain Bolt, in carantina dupa suspiciunea de Covid-19

"M-am trezit ca toata lumea, m-am uitat pe retelele de socializare unde se spunea ca am Covid-19. Am facut un test sambata pentru a parasi Jamaica, intrucat am niste treburi de rezolvat. Incerc sa fiu responsabil. Deci voi ramane aici, in siguranta. In plus, eu nu prezint niciun simptom", a declarat Bolt."Voi sta in carantina in asteptarea confirmarii pentru a vedea care este protocolul stabilit de Ministerul Sanatatii. Voi contacta prietenii care au fost in contact cu mine ca sa-i avertizez si sa fie calmi", a adaugat Bolt.Conform publicatiei Jamaica Gleaner, cel mai titrat atlet din istoria Jocurilor Olimpice in proba de sprint, cu opt medalii olimpice de aur, a fost prezent vineri la o petrecere prilejuita de implinirea varstei de 34 de ani, la care au fost prezente mai multe celebritati, intre care fotbalistii Raheem Sterling ( Manchester City ) si Leon Bailey (Bayer Leverkusen).Mai multe fotografii si imagini de la aceasta petrecere au devenit virale pe retelele de socializare, participantii fara masca putand fi vazuti dansand fara sa pastreze distanta sociala.Jamaica cunoaste o puternica crestere a cazurilor de coronavirus in ultimele saptamani, cu un total de 1.529 si 16 persoane decedate.