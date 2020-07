Usain Bolt: Nu o voi impinge pe fiica mea sa faca atletism, pentru ca multi o vor compara cum mine

Saptamana trecuta, Usain Bolt a postat pe retelele de socializare primele fotografii cu fetita sa, dezvaluind cu aceasta ocazie si numele acesteia: Olympia Lightning Bolt."Nu voi incerca sa o imping catre atletism . Nu este un sport pentru toata lumea. In plus, ar fi si mai dificil pentru ea, deoarece multi o vor compara cum mine. Insa, daca ea va dori sa faca asta, o voi sustine", a spus Bolt in cursul unei videoconferinte de presa.In varsta de 33 ani, Usain Bolt are in palmares opt titluri olimpice si unsprezece titluri de campion mondial, fiind detinatorul recordurilor lumii la 100 m si 200 m.Prezentarea in public a fiicei sale a coincis cu premiera documentarului "Greatness Code", pe platforma Appele TV+, o serie in care Bolt imparte luminile proiectoarelor cu alti sportivi de elita, precum Lebron James, Tom Brady, Kelly Slater si Alex Morgan.Fiecare episod prezinta un sportiv care povesteste, in mai putin de zece minute, un moment decisiv al carierei sale. Usain Bolt a ales, astfel, momentul in care a doborat recordul mondial la 100 m, cu timpul de 9 sec. 58/100, cu ocazia Campionatelor Mondiale de la Berlin, din anul 2009, o performanta care nu a mai fost depasit de atunci.Chiar daca a trecut mai bine de un deceniu de la acel succes, Bolt isi aminteste perfect momentul si munca pe care a depus-o pentru a putea ajunge la performanta respectiv. "Totul este sa iti placa si sa muncesti pentru asta, este ceea ce te face grozav. Daca nu lucram la talentele noastre, nu vom deveni grozavi. Totul este sa te dedici", a explicat campionul jamaican.