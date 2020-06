A fost stabilita data la care se reiau meciurile din NBA

Ziare.

com

''Consiliul reprezentantiv al sindicatului jucatorilor (NBPA) a aprobat negocieri suplimentare cu NBA pentru planul de reluare a sezonului 2019/2020 cu un format de 22 de echipe. Mai sunt de negociat diverse detalii si acceptarea planului necesita totusi ca toate partile sa ajunga la o intelegere asupra tuturor problemelor relevante pentru reluarea jocului'', se arata in comunicatul sindicatului jucatorilor din liga nord-americana de baschet.Reprezentanti de la aproape toate cele 30 echipe NBA au asistat la videoconferinta care a votat in unanimitate reluarea sezonului, sub rezerva respectarii unor cerinte, care insa nu pun in pericol restartul campionatului.NBPA, prezidata de Chris Paul, a solicitat ca numarul jucatorilor din ''bula'' de la Disney sa fie limitat la 1.600, cu posibilitatea ca familiile sa-i insoteasca pe jucatori dupa primul tur al play-off-ului.Joi, 29 din cele 30 de francize ale NBA a votat planul de reluare a sezonului cu un format de 22 echipe, cu data provizorie de incepere vineri 31 iulie. Toate meciurile vor avea loc la Disney World, in Orlando, unde vor fi concentrate cele 22 de echipe in situl ESPN Wide World of Sports Complex, care dispune de o sala de 5.000 de locuri, HP Field House, si mai multe hoteluri.