Asesoft, aproape de al 8-lea titlu la baschet

CSU Asesoft a mai facut miercuri seara un pas urias spre castigarea campionatului national, editia 2011/2012, impunandu-se si in jocul 3 al finalei cu BC Timisoara.

Desfasurata in "vulcanul" Polivalentei de la Brazi, intr-o atmosfera efectiv de NBA american, confruntarea la panou a revenit din nou baietilor lui Arnautovic, ''leii Banatului'' incasand un 63-55, astfel incat ploiestenii conduc acum cu 3-0 la general.

Jocul a fost arbitrat, ferm, de un trio de top, anume internationalii Marius Ciulin, Laszlo Bukuresti si Fabiana Nitu (a oficiat recent si la finala Euroleague Women 2012 de la Istanbul, disputata intre echipele spaniole Rivas Ros Casares si Rivas Ecopoles)

Joi seara, de la ora 20.00, practic Burlacu & co. joaca cu trofeul pe masa, in cazul unei victorii prahovenii punand mana pe titlul national cu numarul 8, atentie in mai putin de un deceniu.

Ultimul act se disputa in sistem de cel mai bun din maxim sapte meciuri, echipa care ajunge prima la patru victorii cucerind laurii, de acest deziderat fiind foarte aproape gruparea magnatului IT si media Sebastian Ghita.

