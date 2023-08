Asesoftul, ''decapitat'' inaintea derbiului cu Timisoara

Asesoft Ploiesti a fost "decapitata" in urma incidentelor petrecute la jocul cu Atlassib Sibiu, din etapa 12 a Diviziei A - masculin.

Doi dintre jucatorii reprezentativi ai gruparii magnatului Sebastian Ghita vor sta pe tusa pana la finele turului sezonului regulat 2011/2012, conform unei decizii a Comisiei de Disciplina a Federatiei Romane de Baschet.

Astfel, liderul din teren al multiplei campioane prahovene, pivotul Catalin Burlacu, impreuna cu o alta piesa grea din angrenajul echipei pregatite de sarbul Arnautovic, extrema Levente Szijarto, au fost suspendati doua etape, plus ca vor trebui sa scoata din buzunare, ca penalitate financiara, si cate 200 de euro.

Fara acesti jucatori pe parchet, ploiestenii vor avea practic o misiune aproape imposibila sambata, in cadrul penultimei runde a stagiunii de toamna, cand urmeaza sa dea piept cu lidera momentului, BC Timisoara - indiscutabil, revelatia de pana acum a primei parti a campionatului.

Banatenii conduc in ierarhia la zi cu 25 de puncte, in vreme ce Asesoftul - care nu mai e ce a fost odata, se afla pe 5, cedand un joc si runda precedenta in propriul fief, cu BC Mures.

Ads